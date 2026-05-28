Ученые из Лондона получили доступ к квантовому чипу Google –что это изменит для науки

Британские ученые впервые получили доступ к одному из самых мощных квантовых чипов Google. Это может ускорить исследование природных процессов и приблизить появление практических квантовых компьютеров.

Команда из King's College London получила первый в стране доступ к квантовому процессору Google под названием Willow в рамках программы, запущенной совместно с британской национальной квантовой лабораторией. Об этом пишет ВВС.

Почему доступ к чипу Willow называют прорывом для науки?

Квантовые компьютеры работают по принципам квантовой механики и теоретически способны решать задачи, которые классическим суперкомпьютерам недоступны. По оценкам Google, процессор Willow может решить определенную теоретическую задачу за пять минут, тогда как самым мощным современным суперкомпьютерам понадобилось бы около 10 септильонов лет.

Исследовательница проекта доктор Элеонор Крейн заявила, что использование Willow может "зажечь факел" для научных открытий в сфере природных процессов. По ее словам, квантовые вычисления помогут лучше понять, как растения превращают солнечный свет в энергию, как электричество проходит через материалы или как взаимодействуют молекулы.

Какие задачи будет решать квантовый компьютер Google?

В центре исследований – моделирование сложных природных процессов, которые невозможно точно просчитать на обычных компьютерах. Речь идет о таких явлениях, как фотосинтез, взаимодействие молекул и поведение фундаментальных частиц. Именно эти процессы лежат в основе жизни и материальной физики, но их сложность делает классическое моделирование почти невозможным.

Доктор Крейн отметила: "Было бы полезно, если бы общество могло понять эти процессы, чтобы создавать лучшие солнечные панели, эффективные энергетические системы и новые лекарства для болезней, которые сегодня не поддаются лечению".

Исследовательская команда будет работать над методами, которые в будущем позволят квантовым компьютерам эффективно моделировать сложные природные системы.

Что известно о чипе Willow от Google?

Чип Willow разработан подразделением Google в сфере квантовых технологий. Компания заявляет, что устройство демонстрирует значительные технологические прорывы и является шагом к созданию масштабных квантовых компьютеров, пригодных для практического использования.

По словам исследователей, в мире уже продолжается активная гонка в сфере квантовых технологий между США, Европой и Китаем. Большую роль в этом играют государственные инвестиции и партнерства между университетами и технологическими компаниями. В Великобритании на развитие квантовых исследований выделено около 2 миллиардов фунтов стерлингов государственного финансирования.

Когда квантовые компьютеры станут практичными?

Несмотря на оптимистичные прогнозы, квантовые компьютеры пока остаются экспериментальной технологией. Они не заменят классические компьютеры, поскольку подходят только для специфических типов задач.

В то же время эксперты считают, что уже к 2028 – 2030 годам квантовые системы могут начать решать первые практические задачи в науке и промышленности.

Однако существуют и риски. В частности, квантовые компьютеры потенциально способны взламывать современные системы шифрования, что может повлиять на криптовалюты, финансовые транзакции и защищенные коммуникации. Поэтому компании уже начинают разрабатывать новые методы защиты данных. Несмотря на вызовы, исследователи считают, что технология имеет потенциал радикально изменить науку, энергетику и медицину в ближайшие десятилетия.