Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинение инженеру Google Микеле Спаньоло, которого подозревают в использовании внутренней информации компании для ставок на платформе прогнозов Polymarket. Об этом пишет BBC.

Как работник Google мог заработать на секретной информации?

По данным следствия, гражданин Италии, проживающий в Швейцарии, получал доступ к конфиденциальным данным Google еще до их публикации и использовал эти сведения для выигрышных ставок. Спаньоло задержали в среду, после чего он предстал перед федеральным судом в Нью-Йорке. В деле участвуют прокуратура США и Федеральное бюро расследований США.

В Google подтвердили сотрудничество со следствием. Представительница компании заявила, что сотрудника временно отстранили от работы. По ее словам, данные, о которых говорится в деле, были доступны через внутренний инструмент компании, которым могли пользоваться все работники. В то же время она отметила, что использование конфиденциальной информации для ставок является "серьезным нарушением политики компании".

Что именно стало предметом ставок?

По версии следствия, Микеле Спаньоло начал активно пользоваться Polymarket в 2024 году. Только между октябрем и декабрем прошлого года он якобы сделал ставок на 2,7 миллиона долларов, связанных с Google. Американская прокуратура утверждает, что благодаря внутренним данным инженер смог получить более 1,2 миллионов долларов прибыли.

Наиболее прибыльными считаются ставки на то, кто станет самым популярным лицом в поиске Google в 2025 году. Согласно материалам суда, Спаньоло делал ставки против ряда известных людей, среди которых были Бьянка Цензори и президент США Дональд Трамп. Вместо этого он поставил на музыканта D4vd, хотя шансы такого результата на платформе оценивались почти как нулевые.

Следователи считают, что на момент ставки Спаньоло уже знал внутреннюю статистику Google, где D4vd был определен как самая популярная персона в поиске.

Как следователи вышли на подозреваемого?

В материалах дела отмечается, что обвиняемый использовал аккаунт AlphaRaccoon на Polymarket и проводил операции через несколько криптовалютных кошельков. Несмотря на это, Федеральное бюро расследований смогло связать аккаунты между собой. Одним из ключевых доказательств стал аккаунт, созданный с использованием итальянского удостоверения личности.

В Polymarket также подтвердили сотрудничество со следствием. Представитель компании заявил, что платформа "тесно работала" с правоохранителями.

"Торговля на блокчейне является прозрачной и отслеживаемой, а злоумышленники оставляют следы", – отметили в Polymarket.

Платформа использует криптовалюту как единственное средство расчета, а все транзакции записываются в блокчейне – цифровой системе учета операций. По информации ABC News, суд отпустил Спаньоло под залог в 2,25 миллиона долларов.

Кто такой Микеле Спаньоло?

Согласно открытым онлайн-профилям, Микеле Спаньоло работал в Google более 12 лет. Его специализацией была информационная безопасность. Сам обвиняемый публично не комментировал ситуацию и не ответил на запросы журналистов.

Отдельное внимание в материалах дела привлек музыкант D4vd, на которого делались ставки. В тексте судебных документов отмечается, что артист сейчас находится в тюрьме по обвинению в убийстве девушки-подростка.