Иллюзия или революция: научный журнал Nature поставил под сомнение квантовый прорыв Microsoft

Амбициозные планы Microsoft по созданию полноценного квантового компьютера к 2029 году встретили резкую критику со стороны научного сообщества. Исследователи утверждают, что ключевые результаты компании могут быть ошибочными, хотя сама корпорация настаивает на реальном прогрессе.

Амбициозные планы Microsoft по созданию полноценного квантового компьютера к 2029 году столкнулись с жесткой критикой со стороны научного сообщества. Исследователи утверждают, что ключевые результаты компании могут быть ошибочными, хотя сама корпорация настаивает на реальном прогрессе.

Создание революционного квантового компьютера от Microsoft оказалось под угрозой. Авторитетный научный журнал Nature опубликовал исследование, которое ставит под сомнение громкие заявления техногиганта. Как сообщает Reuters, ученые утверждают: технологическая основа, на которую Microsoft опирается для запуска квантовых систем к 2029 году, может оказаться обычной ошибкой.

В чем суть технологии Microsoft?

В отличие от своих главных конкурентов, таких как IBM и Google, Microsoft выбрала более сложный путь и делает ставку на так называемые топологические кубиты. Представьте себе обычный компьютерный бит как монету, лежащую на столе орлом (1) или решкой (0). Кубит (квантовый бит) — это монета, которая вращается в воздухе, находясь в обоих состояниях одновременно. Проблема в том, что любое внешнее воздействие сбивает эту монету.

Топологический кубит — это как бы монета, заплетенная в сложный математический узел, что делает её чрезвычайно устойчивой к ошибкам. Конструкция чипа от Microsoft основана на использовании сверхтонкие проволоки (тоньше человеческого волоса) из полупроводника арсенида индия, прикрепленного к сверхпроводнику. Теоретически, электроны в такой проволоке должны образовывать коллективный паттерн — частицу Майораны (Majorana), свойства которой планируется использовать для кодирования информации с минимальным количеством ошибок.

Почему ученые критикуют эту разработку?

Однако научное сообщество настроено скептически. Физик Питтсбургского университета Сергей Фролов, который ранее уже критиковал работы корпорации, отметил: "Ни Microsoft, ни кто-либо другой не заложил фундамента, на котором было бы понятно, что эти достижения на основе частиц Майораны правдоподобны благодаря серии надежных экспериментов".

Автор новой критической работы Генри Легг из Университета Сент-Эндрюса в Шотландии пошёл ещё дальше. Он утверждает, что зафиксированный Microsoft сигнал на самом деле может быть обычным следствием образования так называемых "квантовых точек" (структур, содержащих электроны). Такие структуры абсолютно бесполезны для построения квантового компьютера. Кроме того, Легг обвинил исследователей Microsoft в выборочном представлении данных (cherry-picking).

"Если вы изучаете что-то, что, по сути, является просто случайной физикой, в конце концов вы найдете Иисуса в своём тосте", — подчеркнул Легг, указывая на риск увидеть желаемую закономерность там, где её на самом деле нет.

Генри Легг опубликовал свой критический анализ на портале arXiv ещё 26 февраля 2025 года — всего через неделю после анонса процессора Majorana 1 от Microsoft. Однако авторитетному журналу Nature потребовалось более года, чтобы провести рецензирование и официально опубликовать эту критику в июне 2026 года.

Важно! Ранее журнал Nature уже отозвал две научные статьи, связанные с исследованиями при поддержке Microsoft, а ещё несколько работ получили официальные предупреждения от редакторов из-за возможных проблем с данными. Впрочем, статья от февраля 2025 года остаётся в силе.

Новое поколение процессоров и планы конкурентов

В Microsoft категорически не согласны с критикой. Руководитель направления квантового оборудования Microsoft Четан Наяк заявил, что технология уже активно используется при настройке экспериментальных чипов и демонстрирует достаточную эффективность для выполнения реальных операций.

В начале июня 2026 года на конференции Build Microsoft представила следующее поколение своего квантового процессора — Majorana 2. Его разработали с помощью ИИ-платформы Microsoft Discovery. Компания утверждает, что новый чип в 1000 раз надежнее предыдущей версии. Однако Генри Легг отмечает, что неопубликованная рукопись о Majorana 2 имеет те же фундаментальные проблемы с доказательностью, что и первый чип.

Главный конкурент Microsoft в квантовой гонке, компания IBM, в июне 2026 года объявила о выделении дополнительных инвестиций в размере более 10 миллиардов долларов на разработку отказоустойчивого квантового компьютера к 2029 году.

Практическое внедрение и угрозы безопасности

Квантовые вычисления постепенно переходят из чисто лабораторной сферы в коммерческую. Microsoft уже активно развивает платформу Azure Quantum, которая позволяет бизнесу, университетам и государственным структурам получать доступ к квантовым мощностям без необходимости строить собственную инфраструктуру.

См. также: Доступ к квантовым вычислениям постепенно становится облачным сервисом для государства и бизнеса

Появление мощных квантовых компьютеров несет критические риски для кибербезопасности. Они способны за считанные минуты взломать большинство современных криптографических алгоритмов, созданных для классических ПК. Поэтому ведущие страны мира уже сейчас начали длительный процесс перехода на постквантовые стандарты шифрования.

Важность этой технологии подчеркивается и на геополитическом уровне. На фоне этих научных дискуссий президент США Дональд Трамп подписал два указа об ускорении разработки квантового компьютера и квантовых датчиков к 2028 году. Главная цель этих шагов — укрепление национальной безопасности и сохранение технологического лидерства в напряженной гонке с Китаем.

Альтернативный путь Китая

Пока США (IBM, Google, Microsoft) делают ставку на сверхпроводящие и топологические кубиты, которые требуют охлаждения до температур, близких к абсолютному нулю, Китай развивает альтернативный фотонный подход.

Их квантовый компьютер Jiuzhang (Цзючжан) 4.0 манипулирует тысячами частиц света (фотонов) с помощью сложных оптических схем из зеркал и линз при комнатной температуре. Система способна выполнять специфические вычисления за микросекунды, тогда как классическим суперкомпьютерам для этого потребовались бы миллиарды лет.

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