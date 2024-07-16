Известная российская компания бежит из США после того, как санкции запретили ее продукцию

"Лаборатория Касперского", которая якобы занимается кибербезопасностью, сообщила работникам своего офиса в США, что на этой неделе их всех увольняют, поскольку компания закрывает американский бизнес. Эта новость появилась после того, как Министерство торговли страны объявило, что окончательно запрещает продажу программ российского разработчика в США с 20 июля. Компания работала там с 2005 года.

Детали

Российская компания подтвердила эту новость. Ранее она заявляла, что будет бороться с запретом в суде, но, как теперь понятно, не стала этого делать. "Компания тщательно изучила и оценила влияние законодательных требований США, приняв это печальное и трудное решение, поскольку возможности ведения бизнеса в стране больше не являются жизнеспособными", – говорится в заявлении "Лаборатории Касперского".

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Разработчик антивирусного программного обеспечения не говорит, сколько людей будет уволено, но уверяет, что "это касается менее чем 50 сотрудников в США".

Министерство торговли США объявило о запрете в июне после "чрезвычайно тщательного расследования". Представители министерства торговли не уточнили характер расследования и что именно оно выявило, но ссылались они на опасения по поводу национальной безопасности. Посредством программного обеспечения "Касперского" Россия может шпионить за американскими клиентами и даже прибегать к саботажу систем в нужный ей момент.

Еще в 2017 году Министерство внутренней безопасности США выдало директиву, которая запрещала федеральным правительственным учреждениям и ведомствам устанавливать программное обеспечение "Касперского" на свои компьютеры. Поправка, принятая в Законе об ассигнованиях на оборону 2018 года, также запретила использование сервисов "Касперского" на военных системах США. Однако эти запреты касались только государственных систем, а не коммерческих. Таким образом, запрет Министерства торговли в прошлом месяце фактически положил конец коммерческому бизнесу "Касперского" в стране.

Проблемы и опасности

Любое антивирусное программное обеспечение требует чрезмерных привилегий и доступа к файлам для того, чтобы проверить их на наличие вредоносного кода. Учитывая потенциал для злоупотреблений, а также враждебные отношения России и США, правительство признало это российское программное обеспечение рискованным.

Хотя официальные лица никогда не предоставляли доказательств того, что российское правительство когда-то пользовалось программами "Касперского" для шпионажа за клиентами, хорошо известна история, как израильские шпионы поймали российских правительственных хакеров, которые использовали программное обеспечение "Касперского" для поиска в системах клиентов файлов, содержащих американские секреты.