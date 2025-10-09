Японская компания NTT e-Drone Technology разработала дрон с лазерной системой. Его цель - отпугивать диких животных от птицефабрик, чтобы предотвратить распространение птичьего гриппа, который уже нанес фермерам огромный ущерб. Это может стать прорывом в технологиях ведения сельского хозяйства.

Как работает новая технология и почему она возникла?

Разработка новой системы стала ответом на масштабную вспышку птичьего гриппа в префектуре Тиба, к востоку от Токио, объясняет Futurism. В начале года эпидемия опустошила местные птицефермы, заставив правительство привлечь национальные силы для сдерживания вируса, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Прорывная технология SHIELD защищает дроны от кибератак

Только за январь пришлось уничтожить около пяти миллионов кур, из которых 3,3 миллиона – в префектуре Тиба. Это стало катастрофой для продовольственной безопасности островного государства.

Чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, компания NTT e-Drone Technology создала квадрокоптер, оснащен лазерным проектором.

Как дрон защищает кур?

Дрон в автоматическом режиме подлетает к нежелательным животным, таких как дикие кабаны, олени, вороны или голуби, и включает сетку из красных и зеленых лазерных лучей. Световое шоу отпугивает зверей и птиц, не нанося им вреда.

Главная задача – не допустить контакта дикой фауны, которая может быть переносчиком вируса, с домашней птицей.

Работа дрона NTT e-Drone Technology – смотрите видео:

Эта технология может стать значительным шагом вперед по сравнению с текущими методами защиты ферм. Сейчас для отпугивания хищников и больных животных используют химические репелленты, сторожевых собак и сетки.

Лазерные дроны предлагают безопасную альтернативу, которая не вредит дикой природе и не допускает попадания токсинов в пищевую цепь, объясняет Tom`s Hardware.

Сейчас система является демонстрационным проектом, созданным в сотрудничестве с правительством префектуры Тиба. Власти рассматривают возможность внедрения этих дронов. Если проект одобрят, местные фермеры смогут получить субсидии на закупку квадрокоптеров, что поможет избежать новых убыточных вспышек птичьего гриппа.