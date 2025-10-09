Як працює нова технологія і чому вона виникла?

Розробка нової системи стала відповіддю на масштабний спалах пташиного грипу в префектурі Тіба, на схід від Токіо, пояснює Futurism. На початку року епідемія спустошила місцеві птахоферми, змусивши уряд залучити національні сили для стримування вірусу, розповідає 24 Канал.

Лише за січень довелося знищити близько п'яти мільйонів курей, з яких 3,3 мільйона – у префектурі Тіба. Це стало катастрофою для продовольчої безпеки острівної держави.

Щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому, компанія NTT e-Drone Technology створила квадрокоптер, оснащений лазерним проєктором.

Як дрон захищає курей?

Дрон в автоматичному режимі підлітає до небажаних тварин, таких як дикі кабани, олені, ворони чи голуби, і вмикає сітку з червоних та зелених лазерних променів. Світлове шоу відлякує звірів та птахів, не завдаючи їм шкоди.

Головне завдання – не допустити контакту дикої фауни, яка може бути переносником вірусу, зі свійською птицею.

Робота дрона NTT e-Drone Technology – дивіться відео:

Ця технологія може стати значним кроком уперед порівняно з поточними методами захисту ферм. Зараз для відлякування хижаків та хворих тварин використовують хімічні репеленти, сторожових собак та сітки.

Лазерні дрони пропонують безпечнішу альтернативу, яка не шкодить дикій природі та не допускає потрапляння токсинів у харчовий ланцюг, пояснює Tom`s Hardware.

Наразі система є демонстраційним проєктом, створеним у співпраці з урядом префектури Тіба. Влада розглядає можливість впровадження цих дронів. Якщо проєкт схвалять, місцеві фермери зможуть отримати субсидії на закупівлю квадрокоптерів, що допоможе уникнути нових збиткових спалахів пташиного грипу.