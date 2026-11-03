Прямо сейчас мы должны вступать в новый ледниковый период: что его остановило

Новое исследование показало, что очередной ледниковый период начинался около 2000 лет назад и сейчас должен был бы набирать силу. Но что-то его прервало.

Нового ледникового периода не будет. Пока что

Исследование показывает, что начало новой ледниковой эпохи остановило современное потепление, вызванное человеческой деятельностью, пишет ScienceAlert. Сейчас Земля находится в межледниковом периоде, который начался примерно 11 700 лет назад. Он сменяет более холодные эпохи с большими ледниками, которые мы называем ледниковыми периодами.

По словам Николаса Янга, геохимика из Колумбийского университета и первого автора работы, все шло по привычному пути. До определенного момента.

Все только начиналось, все было нормально, следующее оледенение вот-вот должно было начаться, и все же оно остановилось,

– прокомментировал Николас Янг.

Исследователи изучали Лаврентийский ледниковый щит, крупнейшую такую структуру плейстоцена. Он покрывал значительную часть севера США и Канады примерно от 95 000 до 20 000 лет назад. На пике он простирался от Полярного круга до штата Иллинойс, а толщина льда достигала 3 километров. Общий объем льда мог соответствовать повышению уровня моря примерно на 80 метров. В конце концов щит превратился в ледниковую шапку Барнса – последний остаток этой гигантской структуры.

Как ученые восстановили хронологию?

Чтобы воссоздать историю ледяной шапки, исследователи использовали два независимых метода атомного датирования:

Сначала они проанализировали различные типы горных пород и измерили соотношение космогенного бериллия-10. Это изотоп, который образуется, когда космическое излучение от взрывов огромных звезд обрушивается на планету. Накопление бериллия-10 в горных породах прекращается, когда ледник закрывает их от космической бомбардировки, и возобновляется, когда лед отступает и обнажает породу.

Второй метод касается древней растительности, которая оказалась на поверхности, когда ледник отступал. Ученые измерили в ней соотношение углерода-14, радиоактивного углерода, с предполагаемой скоростью распада. Эти "часы" запускаются, когда растения оказываются под льдом, ведь мертвая растительность больше не поглощает углерод.

Когда ледник рос, а когда начал таять?

Самые высокие температуры современного межледникового периода, голоцена, пришлись примерно на 11 000 – 10 000 лет назад, по крайней мере в северных широтах. Их причиной стало сильное солнечное излучение из-за изменений орбиты Земли, известных как циклы Миланковича. Затем наступило длительное похолодание, но щит все равно сокращался.

Примерно 3600 лет назад ледяной щит стал меньше, чем сегодня, и оставался таким до 2000 лет назад. Затем он вновь начал увеличиваться, что стало началом следующего оледенения. Шапка Барнса достигла исторического максимума около 1960 года. С тех пор потепление, вызванное деятельностью человека, изменило ее баланс масс на отрицательный: летом она таяла быстрее, чем восстанавливалась зимой.

Исследователи утверждают, что сокращение ее почти полностью объясняется ростом летних температур. То же самое приводит к сокращению других ледниковых шапок в канадской Арктике и Северной Атлантике. Это кульминация роста выбросов парниковых газов, продолжающегося примерно с 1750 года, когда промышленная революция начала заметно загрязнять атмосферу. Тогда как раз продолжался самый холодный период Малого ледникового периода, а самый холодный его эпизод пришелся на 1780–1880 годы.

Что ждет ледник в будущем?

Согласно моделям, в нынешних климатических условиях остатки Лаврентийского щита исчезнут навсегда.

"Это будут последние остатки Лаврентийского щита, исчезающие навсегда. Что было вполне естественным и предсказуемым явлением, теперь исчезло", – добавил Янг.