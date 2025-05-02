Неожиданное восстановление: ледниковый щит Антарктиды начал расти впервые за десятилетия

Антарктида удивила ученых – после десятилетия стремительного таяния ледниковый щит континента внезапно начал расти. Новое исследование показало рекордное накопление массы в ключевых регионах, что может временно повлиять даже на глобальный уровень моря.

Что происходит с Антарктидой сейчас

Антарктида демонстрирует неожиданный поворот: впервые за более чем десятилетие ее ледниковый щит начал увеличиваться. Такие изменения стали очевидными благодаря спутниковой гравиметрии, которая позволила выявить значительные колебания массы льда не только в отдельных бассейнах Восточной Антарктиды, но и по всему ледниковому щиту на континенте, сообщает 24 Канал со ссылкой на Science China Earth Sciences.

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Антарктический ледниковый щит (AIS) является ключевым элементом в глобальном балансе уровня моря. С 2002 года миссия GRACE и ее продолжение GRACE-FO поставляют ученым важные данные об изменениях массы льда на континенте. В течение двух десятилетий исследования фиксировали преимущественно отрицательную динамику – существенную потерю льда в Западной Антарктиде и на Антарктическом полуострове, тогда как восточная часть оставалась более стабильной.

Однако недавнее исследование под руководством доктора Вэя Вана и профессора Юньчжуна Шэна из Университета Тунцзы продемонстрировало кардинальное изменение. В период с 2021 по 2023 год AIS не терял массу, как раньше, а наоборот – набрал ее. Особенно заметный прирост произошел в регионе Земли Уилкса и Королевы Мэри: четыре крупных ледника, которые в течение 2011-2020 годов стремительно теряли лед, теперь показали стабильный рост.

Согласно анализу, в 2002–2010 годах AIS терял в среднем 73,79±56,27 гигатонн льда в год. В следующее десятилетие этот показатель почти удвоился – до 142,06±56,12 Гт/год, преимущественно за счет Западной Антарктиды и области WL-QML в Восточной Антарктиде. Но в 2021-2023 годах ситуация изменилась: благодаря аномально высоким осадкам ледниковый щит набирал массу со скоростью 107,79±74,90 Гт/год.

Эти изменения уже повлияли на глобальный уровень моря. Если в 2002–2010 годах AIS способствовал его повышению на 0,20±0,16 миллиметра в год, а в 2011–2020 – на 0,39±0,15 мм/год, то в 2021-2023 годах влияние стало обратным: Антарктида компенсировала повышение на 0,30±0,21 мм/год.

Несмотря на это, ученые отмечают: такая положительная динамика – временное явление. Четыре ключевые ледниковые бассейны в Восточной Антарктиде в период с 2011 по 2020 год ускорили потерю массы до 47,64±8,14 Гт/год, а зона таяния продвигалась глубже на континент. Этот процесс вызван преимущественно уменьшением поверхностной массы (72,53%) и ростом потерь из-за таяния и сброса льда в океан (27,47%).

Ученые предупреждают: эти ледники чрезвычайно важны для стабильности региона. Их полная деградация может привести к повышению глобального уровня моря более чем на 7 метров. Обнаруженный временный рост ледникового щита в отдельных областях не отменяет общей тенденции – Антарктида остается одним из самых чувствительных индикаторов климатических изменений на планете.