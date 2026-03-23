Умер Леонид Радвинский, владелец OnlyFans из Одессы: что известно о его жизни и причине смерти

Мир технологий потерял одну из самых загадочных и влиятельных фигур современности. Уроженец Одессы, сумевший построить многомиллиардную империю и в корне изменить правила игры в интернет-индустрии, ушел из жизни в самом расцвете сил.

Кто такой Леонид Радвинский?

В возрасте 43 лет ушел из жизни Леонид Радвинский, владелец популярной платформы OnlyFans. Официальное подтверждение поступило от представителей лондонской компании Fenix International Ltd, которая является материнской структурой сервиса, пишет Bloomberg.

Смотрите также Правительство США готовит целый сайт о пришельцах после обещаний Трампа обнародовать файлы об НЛО

По информации от близкого окружения бизнесмена, причиной смерти стала длительная борьба с онкологическим заболеванием. Семья предпринимателя, которая всегда держалась в стороне от публичности, попросила журналистов уважать их право на приватность в это скорбное время.

Леонид Радвинский родился в Одессе в 1982 году, однако еще в детстве вместе с родителями эмигрировал в Соединенные Штаты Америки. Его путь в большой бизнес начался после изучения экономики в Северо-западном университете Чикаго.

Радвинский проявил предпринимательские способности еще в студенческие годы, основав компанию Cybertania, которая занималась администрированием веб-сайтов и управлением интернет-контентом, писало ранее издание BBC. Это дало ему глубокое понимание того, как работают цифровые ниши и как монетизировать внимание аудитории.

OnlyFans

Настоящим прорывом в карьере бизнесмена стало приобретение контрольного пакета акций OnlyFans в 2018 году. Платформа, созданная семьей Стокели за два года до того, под руководством Радвинского превратилась в глобальное явление.

Хотя Радвинский не был его фактическим основателем, как это часто ошибочно утверждают, он предложил революционную модель прямой монетизации, где авторы контента получают 80 процентов от стоимости подписки, а сервис оставляет себе лишь 20 процентов комиссии.

Этот подход стал чрезвычайно популярным, особенно во время глобальной пандемии, когда миллионы людей искали альтернативные способы заработка и развлечений в интернете. Именно это фактически породило OnlyFans в том виде, в котором мы его имеем сейчас.

Жизнь вне камер

Несмотря на огромное состояние, которые журнал Forbes в 2025 году оценил в 4,7 миллиарда долларов, Радвинский оставался крайне сдержанным человеком. Его называли миллиардером-отшельником, поскольку он почти не давал интервью и редко появлялся на публичных мероприятиях.

В свободное время он увлекался шахматами, много читал и даже учился пилотированию вертолета. В то же время он не забывал о своих корнях и активно поддерживал Украину, пожертвовав в 2022 году более 1,3 миллиона долларов в криптовалюте на благотворительные цели.

Наследие

Сегодня OnlyFans насчитывает около 3,2 миллиона создателей контента и более 239 миллионов подписчиков. Только за последний год доходы компании до налогообложения превысили 525 миллионов долларов.

Однако смерть владельца ставит под вопрос дальнейшую стратегию развития этой противоречивой империи. Появлялись слухи, что незадолго до смерти Радвинский рассматривал возможность продажи доли в компании, что может свидетельствовать о начале новой эры для платформы.

Его наследие навсегда изменило представление о том, как технологии могут расширять возможности индивидуальных предпринимателей в цифровом пространстве.