Какие тайны космоса могут стать публичными?

Агентство по кибербезопасности и инфраструктуре США зафиксировало появление новых адресов в государственном реестре. Речь идет о доменах alien.gov и aliens.gov, которые были зарегистрированы недавно и сейчас находятся под непосредственным управлением Исполнительного офиса Президента. Хотя на момент регистрации сайты еще не были доступны для пользователей, технические данные свидетельствуют о том, что они размещены на серверах Cloudflare, пишет DefenseScoop.

Смотрите также Может ли война на Ближнем Востоке выключить интернет во всем мире

Этот шаг произошел вскоре после того, как Дональд Трамп официально приказал начать процесс идентификации и обнародования файлов, касающихся внеземной жизни и неопознанных летающих объектов.

Толчком к таким решениям стали резонансные высказывания бывшего президента Барака Обамы во время интервью, отмечает Daily Mail. Тогда он утвердительно ответил на вопрос о реальности существования пришельцев, хотя впоследствии уточнил свои слова, заметив, что во время своего пребывания у власти не видел никаких прямых доказательств контактов с инопланетными существами.

Кусок того самого интервью, в котором Барак Обама говорит о существовании инопланетян: смотрите видео

Дональд Трамп остро раскритиковал такие заявления, обвинив предшественника в разглашении секретной информации. Он пообещал использовать свои полномочия для рассекречивания всех имеющихся документов, чтобы исправить ошибку Обамы и дать ответы на вопросы, которые интересуют общество. Президент подчеркнул, что из-за огромного интереса к этой теме пришло время открыть правду о странных объектах в небе и море.

Ответ Трампа на заявления Обамы: смотрите видео

Работа начинается

Министр обороны Пит Хэгсет подтвердил, что Пентагон уже начал активную работу над выполнением президентской директивы. Он заверил в полной готовности ведомства сотрудничать и предоставлять необходимые данные, хотя конкретных сроков завершения этой масштабной проверки пока нет.

По словам министра, военные и разведывательные структуры занимаются поиском всей релевантной информации, которая накапливалась десятилетиями. Стоит заметить, что в структуре Министерства обороны США уже действует специальный офис AARO, созданный в 2022 году для изучения аномальных явлений. Это подразделение анализирует случаи, представляющие угрозу безопасности, и уже имеет собственный ресурс для сбора отчетов от военнослужащих и пилотов.

Согласно планам, все новые материалы о неопознанных аномальных явлениях будут впоследствии размещены на официальном ресурсе Национального архива США. Хотя ранее Пентагон заявлял, что не имеет физических доказательств внеземных технологий, военные признавали наличие десятков случаев с аномальными характеристиками, которые невозможно объяснить стандартными методами.

Пока неизвестно, когда именно будут запущены сайты и действительно ли их будет два, или второй домен зарегистрировали, чтобы избежать ошибок при вводе адреса. Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли на вопрос о цели создания новых ресурсов посоветовала ожидать дальнейшие обновления, добавив к своему ответу эмодзи с изображением пришельца.

Проблема инопланетян

Инопланетяне и НЛО, которые сейчас часто называют "неидентифицированными воздушными явлениями", в течение последних нескольких лет были горячей темой в новостях. Американский сенатор Чак Шумер настаивал на рассекречивании правительственных отчетов о странных световых объектах в небе, пишет 404 Media. Инициатива "To The Stars" лидера группы Blink-182 Тома Делонга обнародовала видеозаписи Пентагона, на которых пилоты ВМС видели странные объекты. Тем временем Конгресс неоднократно проводил слушания, пытаясь разобраться в этом явлении.

Интерес несколько угас в прошлом году, когда The Wall Street Journal сообщил, что значительная часть информации, которой мы сейчас располагаем, связана с преднамеренной кампанией дезинформации Пентагона.