Лесная служба США обнародовала три документа о встречах с Бигфутом – большим волосатым существом, которое якобы бродит по лесам северо-запада страны. Все свидетели сомневались, что видели именно его.

Что это за документы и откуда они?

Лесная служба входит в состав Министерства сельского хозяйства США. Она разместила три файла в своем читальном зале для запросов в соответствии с законом о свободе информации. В них описано несколько различных встреч с легендарным существом, пишет IFLScience.

Самый старый документ датируется 1980 годом. Это красочное описание ручья Петти-Крик в штате Монтана, написанное Лео Т. Кинни. Рассказывая о местной истории, он упомянул свою встречу в 1940-х годах с "существом", которое ходило на задних лапах, фыркало и сильно воняло.

Второй файл датируется июнем 1982 года. В нем речь идет о странных следах в районе Милл-Крик-Уотершед в Орегоне. К документу приложены очень зернистые черно-белые фотографии. Исследователю было поручено проверить отпечатки после поступления сообщения о "следах Бигфута".

Вывод отчета: следы не похожи на отпечатки "двуногого существа весом более 136 килограммов". Впрочем, они не напоминали и медвежьи, а сами отпечатки выглядели естественно.

Если следы подделали, то кто-то приложил много усилий и внимания к деталям. Отпечатки на стопе было бы очень трудно воспроизвести. Они выглядят очень естественно,

– прокомментировал автор отчета.

Он также добавил, что подозревает использование слепка с настоящей стопы, если это подделка.

Охотники, которые не захотели преследовать

По воспоминаниям Кинни, команда людей сначала решила, что перед ними очень большой медведь. Люди пошли по следам. Примерно через 800 метров существо перешагнуло через бревно диаметром около 90 сантиметров. На бревне в снегу остались борозды от рогов, которые тянулись по нему – существо несло лося или оленя и зацепило рогами дерево.

Однако медведи ходят на задних лапах лишь на короткие расстояния и обычно тащат добычу по земле. Поэтому их цель подняла свою будущую пищу целиком, и туша не касалась земли, увеличивая общий вес и оставляя более глубокие следы.

Тогда команда собралась на совещание и решила, что догонять неизвестное существо не стоит. Впоследствии они признались друг другу, что всех охватило тревожное чувство, а по спине бегали мурашки.

Следы на снегу в округе Сандерс

Третий документ – статья из газеты Clark Fork Valley Record за январь 2003 года. Местные жители округа Сандерс в Монтане обнаружили сотни больших отпечатков на свежем снегу. Один из них, Боб Мэзинг, шел по следам почти два часа, пока не стемнело, а отпечатки не исчезли там, где снег стал тоньше.

Он считает, что следы связаны с событием предыдущей ночи. Тогда большое неизвестное существо подошло к местному магазину, сработало освещение с датчиком движения, а соседские собаки залаяли. Мэзинг сказал, что если это шутка, то она удалась на славу.

Почему люди до сих пор верят в Бигфута

Бигфут – одна из самых устойчивых фигур современной криптозоологии. Подобные существа фигурируют в легендах многих стран: скунсовая обезьяна во Флориде, йети в Гималаях, ватербоббежан в Южной Африке, йови в Австралии и алмас в Центральной Азии.

Несмотря на распространенность легенды, научных доказательств существования Бигфута почти нет, и новые файлы не стали неопровержимым доказательством. Скорее всего, за Бигфута принимали медведей или же это были шутки местных жителей. Впрочем, вера в этого криптида вновь растет на фоне убедительных дипфейков и недоверия к официальным институтам.