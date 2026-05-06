LG показала новое поколение OLED – главные проблемы могут исчезнуть

OLED-дисплеи долго имели слабые места, которые раздражали пользователей. Новые разработки LG могут изменить ситуацию сразу в нескольких ключевых аспектах.

Компания LG Display представила новое поколение OLED-технологий на выставке SID Display Week 2026 в Лос-Анджелесе. Центральной новинкой стала третья генерация Tandem OLED – технология, которая обещает существенно уменьшить главные недостатки OLED-дисплеев: выгорание, низкую яркость в светлых помещениях и повышенное энергопотребление. Об этом пишет Digitaltrends.

Действительно ли новые OLED решают главные проблемы?

Наиболее заметный прорыв – в долговечности. По данным компании, новая панель имеет более чем вдвое более долгий срок службы по сравнению с предыдущим поколением. Кроме того, энергопотребление уменьшено на 18%, что особенно важно для мобильных устройств и автомобильных дисплеев.

Как отмечает LG, эти результаты достигнуты благодаря новой структуре OLED-элемента, которая оптимизирует движение электронов и уменьшает деградацию пикселей. Дополнительно используется технология "deep blue dopant", что улучшает передачу цветов и их чистоту.

Первыми новые панели получат автомобили. Они способны работать более 15 000 часов без заметной потери качества изображения, обеспечивая яркость до 1200 нит. Массовое производство планируют запустить до конца года.

Для телевизоров LG Display представила технологию Primary RGB Tandem 2.0, которая достигает пиковой яркости в 4500 нит. Это один из самых высоких показателей среди современных дисплеев.

Не менее важный параметр – отражения света. Новые панели имеют коэффициент всего 0,3%, что значительно улучшает видимость в ярких комнатах. Это решает одну из самых распространенных проблем OLED – сложность просмотра контента при дневном освещении.

OLED для ноутбуков – больше автономности

Отдельное внимание уделили ноутбукам. Компания показала 16-дюймовую Tandem OLED-панель, оптимизированную для устройств с поддержкой AI.

Как пишет Korea herald, новый дисплей стал тоньше и легче, а главное – позволяет увеличить время работы ноутбука до 2,3 часов без подзарядки. Это может изменить восприятие OLED в мобильных устройствах, где раньше пользователи часто жертвовали автономностью ради качества изображения.

Еще одно направление – использования OLED в новых типах устройств в новых типах устройств. LG Display представила P-OLED решения для гуманоидных роботов. Такие панели созданы на базе автомобильных технологий и способны работать в сложных условиях – выдерживать перепады температур и физические нагрузки.

Что это означает для рынка?

Если заявленные характеристики подтвердятся в массовом производстве, новое поколение OLED может существенно изменить рынок дисплеев. Основные проблемы – выгорания, недостаточная яркость и энергопотребление – могут перестать быть критичными.

Это открывает путь к более широкому использованию OLED в ноутбуках, автомобилях, телевизорах и даже робототехнике. И главное – пользователям больше не придется выбирать между качеством изображения и практичностью.