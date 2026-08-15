LG разрабатывает человекоподобного робота с "мозгом" NVIDIA – премьера уже скоро

LG готовится выйти на рынок гуманоидных роботов и уже определила технологическую основу для будущей машины. Компания также начнет тестировать роботов на производстве еще до официальной премьеры.

LG планирует представить двуногого гуманоидного робота в начале 2027 года. Ожидается, что публичный дебют состоится в рамках выставки CES 2027. Об этом пишет Digitaltrends.

Какого робота создает LG?

Проект создается в сотрудничестве с NVIDIA. 14 августа компании объявили о расширении партнерства в сфере физического искусственного интеллекта, робототехники и другой инфраструктуры.

Договоренность была оформлена в виде меморандума о взаимопонимании, который представители LG и NVIDIA подписали в штаб-квартире NVIDIA в Санта-Кларе. Во встрече приняли участие председатель LG Corp Кван Мо Ку и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг. Главным результатом сотрудничества должен стать именно гуманоидный робот. В отличие от многих концептов, которые компании демонстрируют без конкретных технических деталей, LG и NVIDIA уже раскрыли значительную часть аппаратной и программной основы будущей машины.

Какие технологии NVIDIA получит робот LG?

Основой робота станет платформа NVIDIA для физического искусственного интеллекта. В частности, машина будет использовать чип Jetson Thor, предназначенный для выполнения сложных вычислений и работы систем, связанных с рассуждениями и принятием решений.

Еще одним ключевым компонентом станет фундаментальная модель Isaac GR00T. Она будет использоваться для обработки данных и обеспечения ИИ-возможностей робота. Также в системе будет применена Halos – комплексная система безопасности NVIDIA для роботов. Компания позиционирует ее как первую полнофункциональную систему безопасности, специально разработанную для робототехники.

Именно безопасность может стать одним из важнейших элементов нового проекта. Гуманоидный робот, работающий рядом с людьми, должен не только правильно выполнять команды, но и предсказуемо реагировать на окружающую среду и потенциально опасные ситуации.

LG будет использовать собственные компоненты

Для создания будущих роботов LG планирует задействовать ресурсы различных подразделений своей группы.

В частности, компания будет использовать приводы, датчики и аккумуляторы, производимые LG Electronics, LG Innotek и LG Energy Solution. Так можно упростить производство роботов, поскольку LG не придется полностью полагаться на внешних поставщиков ключевых компонентов. Кроме того, использование технологий собственных подразделений потенциально позволит лучше контролировать себестоимость и масштабирование производства.

Впрочем, до момента появления готового гуманоида компания хочет пройти еще один важный этап – испытания роботов в реальной среде.

Первые испытания начнутся еще в 2026 году

LG не собирается ждать до 2027 года, чтобы проверить свои роботизированные системы на практике.

Уже в этом году компания планирует использовать колесного робота LG CLOiD для испытаний на производстве. Речь идет о промышленной версии домашнего робота, которую LG ранее демонстрировала как устройство, способное помогать с повседневными домашними делами.

На заводе робот должен выполнять функции испытательной платформы. Это позволит LG собирать данные о поведении машины в реальной производственной среде и использовать их для дальнейшего обучения систем искусственного интеллекта. Для этого партнеры также создают так называемую "фабрику роботизированных данных". Она будет работать на базе платформы PhysicalWorks, которую разрабатывает LG CNS.

Идея заключается в создании большого массива данных, необходимого для обучения физическому ИИ. Для гуманоидного робота недостаточно просто понимать текстовые команды – он должен научиться воспринимать окружающее пространство, двигаться, взаимодействовать с предметами и реагировать на изменения окружающей среды.

LG параллельно строит собственную ИИ-инфраструктуру

Робототехника – лишь одна из составляющих более масштабного сотрудничества LG и NVIDIA. В ближайшие два года LG планирует построить две большие инфраструктурные системы для искусственного интеллекта.

Первой станет демонстрационная площадка AI Factory на платформе NVIDIA Vera Rubin. Ее планируется завершить к середине 2027 года. После этого LG намерена создать полноценную AI Factory мощностью 80 мегаватт в Чхонане, Южная Корея. Ее запуск запланирован на середину 2028 года.

Таким образом, LG одновременно развивает несколько направлений, которые могут стать основой для будущих продуктов компании – от роботов и физического ИИ до больших вычислительных центров и автономных транспортных систем.

Особое внимание в соглашении привлекает система Halos от NVIDIA. Гуманоидные роботы должны работать в средах, где они могут постоянно взаимодействовать с людьми.

На заводе такая машина может находиться буквально в нескольких метрах от работников, перемещать тяжелые предметы или работать с оборудованием. Ошибка в оценке расстояния или неправильная реакция на человека потенциально может привести к травмам или повреждению техники. Именно поэтому производителям необходимо решить не только проблему автономности роботов, но и вопрос их предсказуемого и безопасного поведения.

NVIDIA делает Halos одним из ключевых элементов своей робототехнической платформы. Для LG это может стать важным преимуществом, если компания действительно планирует расширить использование роботов в промышленности.

При этом сотрудничество с NVIDIA потенциально выходит за рамки создания одного гуманоидного робота. LG одновременно развивает вычислительную инфраструктуру, системы сбора данных и производственные платформы, необходимые для обучения физическому ИИ.

В результате компания формирует целую экосистему, в которой робот, вычислительная инфраструктура, датчики, аккумуляторы и системы искусственного интеллекта могут работать как единая технологическая платформа.

Первый публичный гуманоидный робот LG ожидается в начале 2027 года. Если компания уложится в заявленный график, его премьера на CES 2027 станет первым большим испытанием для нового направления LG.