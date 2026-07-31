LinkedIn объявил войну ИИ-спаму: новая функция поможет очистить вашу ленту от мусора

LinkedIn начинает бороться с наводнением бессмысленных текстов, созданных нейросетями. Отныне пользователи могут пожаловаться на подозрительные публикации с помощью специальной кнопки "Это похоже на ИИ-мусор".

Почему LinkedIn прибег к таким мерам

Новый инструмент позволяет участникам сети мгновенно помечать контент, который кажется сгенерированным искусственным интеллектом. Как пишет издание 404 Media, которое первым заметило обновление, после нажатия на три точки в верхней части поста и выбора соответствующей опции алгоритм скрывает публикацию из поля зрения пользователя.

Это решение стало ответом на резкий рост количества однотипных ИИ-манифестов, которые заполонили платформу в последние годы, рассказывая о бесконечном успехе, несуществующих достижениях и прочем.



Новая функция в меню LinkedIn / Скриншот 404 Media

Искусственный интеллект повсюду

По оценкам сервиса обнаружения ИИ Pangram, примерно 41 процент длинных постов и 30 процентов коротких постов на платформе, вероятно, созданы машинами. Несмотря на наличие собственных ИИ-инструментов для помощи в написании текстов, руководство соцсети признало проблему чрезмерной автоматизации. Многие пользователи жаловались на специфический стиль таких публикаций – чрезмерные отступы между предложениями, длинные списки выводов и навязчивое использование эмодзи.

ИИ-мусор – это главный приоритет для всех нас. Мы действительно заботимся об этом. Люди приходят в LinkedIn, чтобы общаться с реальными людьми и делиться своими подлинными взглядами, идеями и опытом,

– комментировал ранее директор по продуктам LinkedIn Хари Сринивасан.

Поэтому теперь компания не только внедрила кнопку жалобы, но и запустила новые классификаторы для выявления некачественного контента. Это поможет настроить модели так, чтобы они лучше отфильтровывали автоматические сообщения от людей, не входящих в ваш круг контактов. Пользователи, которые ранее использовали нейросети для имитации активности, теперь рискуют оказаться за бортом ленты новостей, поскольку новые алгоритмы научились лучше различать человеческую экспертизу и машинный текст.

Кроме того, LinkedIn решил убрать функцию "улучшить пост", которая фактически переписывала текст пользователя с помощью искусственного интеллекта. Вместо нее разработчики предложили инструмент для корректуры, который будет исправлять ошибки, но сохранит уникальный стиль автора.