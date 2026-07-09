Соседи на протяжении тысячелетий: таинственная пещера раскрыла правду об отношениях людей и неандертальцев

Новые археологические раскопки в турецкой пещере Ючагизли II перевернули представления о взаимоотношениях наших предков. Ученые выяснили, что Homo sapiens и неандертальцы не просто жили рядом, но и разделяли общие культурные традиции на протяжении невероятных 20 000 лет.

Культурный мост между видами

Исследование проводила международная группа специалистов из Турции, Франции и Японии. Они обнаружили, что неандертальцы появились в этой местности примерно 77 000 лет назад, а люди современного типа – 59 000 лет назад. Несмотря на смену обитателей пещеры, многое оставалось неизменным. Об этом пишет издание ScienceAlert.

В пещерных отложениях обнаружили идентичные каменные орудия, методы охоты и даже предметы коллекционирования. Особое внимание привлекли раковины морских улиток Columbella rustica. Поскольку они не имели никакой пищевой ценности, их использовали исключительно в качестве украшений. Ранее считалось, что такие "модные" пристрастия были присущи только сапиенсам, однако оказалось, что неандертальцы собирали их столь же активно.

Наши находки указывают на глубокий уровень культурного взаимодействия,

– прокомментировал антрополог Киотского университета в Японии Наоки Моримото.

Символизм и обмен опытом

Ученые использовали метод оптически стимулированной люминесценции, чтобы точно определить, когда зерна осадка в последний раз видели солнечный свет. Помимо ракушек, в пещере обнаружили зубы, челюстную кость и останки животных: оленей, диких кабанов и коз. Хотя останки обоих видов не находились в одном слое одновременно, удивительное сходство технологий свидетельствует о регулярных контактах.

Хотя мы пока не можем доказать прямой контакт, удивительная преемственность в технологиях и охоте согласуется с идеей о том, что эти популяции взаимодействовали и делились традициями,

– заявил археолог из Университета Газиантепа в Турции Исмаил Байкара.

Регион Леванта всегда считался коридором для миграции людей из Африки в Евразию, однако количество находок здесь обычно было невелико. Это исследование, результаты которого опубликованы в научном журнале PNAS, восполняет важный пробел в истории человечества. Оно доказывает, что наши предки не просто вытесняли другие виды, а длительное время существовали в едином культурном и символическом пространстве.