Logitech G представила стильную гарнитуру для мультиплатформенного гейминга

Logitech G расширяет линейку игровой периферии новой беспроводной гарнитурой. Модель сочетает современный минималистичный дизайн, мультиплатформенность и акцент на качественном звучании, ориентируясь на геймеров, которые играют сразу на нескольких устройствах.

Что предлагает новая G325 LIGHTSPEED?

Бренд Logitech G официально объявил о старте продаж беспроводной гарнитуры G325 LIGHTSPEED. Новинка позиционируется как универсальное решение для пользователей ПК, консолей и мобильных устройств, пишет 24 Канал.

Руководитель направления Logitech G Уджеш Десаи объяснил, что компания стремится сделать премиальный игровой опыт доступным широкой аудитории. По его словам, модель получила комфортную конструкцию, длительное время автономной работы и качественный звук, а также поддержку различных платформ для геймеров, которые не ограничиваются одним устройством.



Logitech G325 LIGHTSPEED / Фото Logitech G

Подключение без задержек и гибкость

G325 поддерживает фирменную технологию LIGHTSPEED, которая обеспечивает стабильное беспроводное соединение с минимальной задержкой. Для подключения к смартфонам и планшетам предусмотрен Bluetooth 5.2. Переключение между источниками сигнала осуществляется непосредственно из корпуса гарнитуры, без необходимости дополнительных манипуляций на самих устройствах.

24-битное аудио и микрофон с шумоподавлением

Модель оснащена 24-битной аудиосистемой, передающей детализированный и объемный звук в различных жанрах игр. Речь идет как о точном позиционировании шагов в шутерах, так и об атмосферных звуках дождя или окружающей среды в ролевых проектах.

Встроенный микрофон с технологией формирования луча отвечает за четкую передачу голоса. Также реализовано интеллектуальное шумоподавление на основе ИИ. Пользователи могут изменять параметры звучания и микрофона через программное обеспечение Logitech G HUB или мобильное приложение.

Легкая конструкция и автономность

G325 весят 212 граммов. Конструкция предусматривает мягкие амбушюры и рассчитана на длительное использование без ощутимой нагрузки. Основные элементы управления – питание, регулировка громкости, выключение микрофона и управление подключением – вынесены на чаше наушников.

Аккумулятор обеспечивает более 24 часов автономной работы без подзарядки, что позволяет использовать гарнитуру как для долгих игровых сессий, так и для повседневного общения.

Дизайн и доступность

Модель доступна в трех цветах – черном, белом и сиреневом. Производитель делает ставку на минималистичный вид без лишних декоративных элементов, с акцентом на функциональность.