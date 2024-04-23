Эти 5 генераторов изображений обеспечат вам наиболее фотореалистичные результаты

Искусственный интеллект порой может творить чудеса, выдавая потрясающие результаты. Однако многие модели не способны выполнить работу реалистично и заставить поверить, что перед вами фото, а не сгенерированная картинка. Мы собрали пять генераторов, которые обеспечат вам наилучший результат.

Adobe Firefly

Adobe выпустила Firefly в июне 2023 года, и это один из самых простых в использовании фотореалистичных ИИ-генераторов. Одной из самых приятных особенностей этого инструмента является то, что вы можете настроить параметры камеры, которые используются в ваших изображениях:

Например, изображения, могут иметь определенное значение диафрагмы, чтобы сделать фон более размытым.

Кроме того, вы можете изменять выдержку, фокусное расстояние и даже угол "съемки".

Если вам это не очень важно, в программе есть автоматические настройки, которые сделают все за вас.

Чтобы получить более точные результаты, вы также можете загрузить эталонные изображения или выбрать одно из галереи Firefly.

Обратите внимание: самым большим плюсом Adobe Firefly является то, что, в отличие от конкурентных продуктов, эта, которые получили за это оплату.

Firefly также работает в составе программ от Adobe – Photoshop, Illustrator и другие. Вы можете выделить часть вашей фотографии или картинки и сгенерировать что угодно в этом месте.

Хотя Firefly порой и может выдавать чушь, в большинстве случаев эта система генерирует настолько реалистичные результаты, что их действительно трудно отличить от реальных.

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Microsoft Image Creator

В Microsoft есть инструмент под названием Image Creator, который вы можете знать как Bing Image Creator или Image Creator из Microsoft Designer. Инструмент абсолютно бесплатный в использовании. Вам нужно лишь ввести запрос на естественном языке, описав желаемый результат, и вы получите несколько изображений на выбор.

Из собственного опыта, Image Creator прекрасно справляется с фотореалистичными изображениями крупным планом, интерьерами, изображениями природы. Но ему нужно обязательно указывать стиль исполнения, поскольку часто вместо реализма он генерирует что-то в мультяшном стиле.

Кроме добавления собственных подсказок с нуля, вы можете выбрать уже готовые подсказки и отредактировать их. Каждая из них доступна на главной странице. Создание изображений доступно также прямо из диалога с чат-ботом Copilot.

После того, как вы создали изображение, Image Creator позволяет редактировать его с помощью Microsoft Designer. Здесь вы можете удалить или размыть фон, добавить фильтры, отрегулировать яркость и контрастность, а также создавать целые проекты, как в Canva – постеры, листовки, буклеты, баннеры и прочее.

DALL-E 3 с расширением Photo Realistic GPT

DALL-E 3 имеет несколько пользовательских GPT для расширения функциональности программы, а GPT Photo Realistic – отличный выбор, если вы хотите создавать ИИ-изображения, которые выглядят как реальные фото.

Чтобы сгенерировать изображение с помощью этого GPT, вам нужно предоставить максимально подробную подсказку. Например, указать стиль, внешность (если это человек), детали одежды, интерьера, цвета, формы. Также вы можете указывать значения диафрагмы и фокусного расстояния.

Кстати: обычный DALL-E 3 также может создавать фотореалистичные изображения, но это лучше для изображений в художественном стиле.

DALL-E 3 и все его пользовательские GPT являются частью подписки на ChatGPT Plus, которая стоит 20 долларов в месяц.

1PhotoAI

1PhotoAI позволяет создавать фотореалистичные снимки людей на разнообразные тематики, используя уже существующий снимок человека, в качестве источника. Например, вы можете загрузить в систему свое старое фото и выбрать стиль фотографии "LinkedIn", "Мода", "Киберпанк", "Рождество", "Путешествие" или другой.

В программе 1PhotoAI также есть функция улучшения. Инструмент автоматически увеличит ваши изображения, вы можете предоставить им высшей четкости. Кроме того, инструмент имеет функцию исправления цвета, если вы чувствуете, что насыщенность или какие-то другие параметры вам не нравится.

Использование 1PhotoAI платное и варьируется от 20 до 60 долларов за определенное количество кредитов.

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Photo AI

Photo AI – это, пожалуй, лучший генератор фотографий с искусственным интеллектом. Здесь вы можете выбрать один из нескольких готовых персонажей и настроек. Программа также предлагает набор подсказок на выбор, если вы не знакомы с искусственным интеллектом и не знаете, с чего начать.

Вы также можете загрузить свои фотографии и создать фотореалистичные новые изображения на их основе с помощью различных настроек.

После того как введете свой запрос, вы получите несколько изображений в течение нескольких минут. В основном Photo AI предоставляет приемлемые результаты, но возможно, вам придется попросить инструмент исправить части тела, например, руки.

Инструмент также платный и поставляется на условиях ежемесячной или годовой подписки. Photo AI также имеет приложение для iOS.