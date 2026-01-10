Пять open-source приложений, которые стоит установить на Android

Android остается самой популярной мобильной платформой в мире и предлагает пользователям широкую свободу настроек. Кроме приложений из Google Play, владельцы смартфонов могут выбирать open-source программы с открытым кодом, которые часто работают стабильнее и предлагают больше возможностей.

Одно из ключевых преимуществ Android – возможность устанавливать программы не только из официального магазина. Это открывает доступ к большому количеству open-source решений, код которых доступен для проверки и доработки сообществом разработчиков. Благодаря этому такие приложения часто являются более надежными и прозрачными. Среди них можно выделить пять особенно полезных вариантов. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на BGR.

Какие open-source приложения заслуживают внимания?

PixelPlayer. Смартфон давно стал основным устройством для прослушивания музыки, и PixelPlayer ориентирован именно на офлайн-аудио. Это open-source плеер с современным минималистичным дизайном, который выгодно выделяется на фоне многих стандартных решений. Приложение поддерживает синхронизацию текстов песен, несколько тем оформления и таймер сна для тех, кто засыпает под музыку.

В то же время приложение все еще активно развивается, поэтому иногда случаются ошибки – например, с таймером сна или воспроизведением после отсоединения наушников. Разработчик регулярно исправляет недостатки и поддерживает проект на GitHub.

Audire. Для распознавания музыки большинство пользователей выбирают Shazam, но Audire предлагает альтернативу без рекламы и с открытым кодом. Приложение быстро определяет композиции, звучащие рядом, и позволяет найти дополнительную информацию о треке через стандартный поиск.

Audire сохраняет историю распознанных песен, а также может записать короткий фрагмент аудио, если в момент распознавания нет доступа к интернету. Поиск начинается автоматически после восстановления соединения. Приложение доступно в Google Play.

Private Lock. Безопасность смартфона – еще одна важная тема, и Private Lock предлагает необычный подход. Программа использует акселерометр устройства и автоматически блокирует экран при резком движении – например, если телефон вырвали из рук или он упал со стола.

Пользователь может настроить чувствительность датчика, чтобы избежать случайных блокировок, а также протестировать ее с помощью встроенной анимации. В то же время стоит учесть, что приложение не обновлялось с 2019 года, поэтому на новых версиях Android могут возникать проблемы с работой.

Canta. Как пишут пользователи форума Reddit, некоторые Android-смартфоны, особенно бюджетные модели, поставляются с большим количеством предустановленного программного обеспечения. Canta помогает избавиться от такого "мусора", позволяя удалять не только пользовательские, но и системные приложения.

Программа может существенно улучшить производительность слабых устройств, но требует осторожности. Удаление важных компонентов может привести к сбоям в работе системы. Для таких случаев предусмотрена функция быстрого восстановления удаленных приложений.

LocalSend. Передача файлов между смартфоном и компьютером часто вызывает трудности, но LocalSend значительно упрощает этот процесс. Приложение работает в локальной сети и позволяет обмениваться файлами между любыми устройствами с установленным LocalSend без подключения к интернету и сторонних серверов.

Программа является кроссплатформенной и доступна в Google Play. Для многих пользователей она становится удобной альтернативой Quick Share или облачным сервисам, хотя пока существуют ограничения, в частности невозможность передачи целых папок на устройства с iOS.