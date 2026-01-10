П'ять open-source застосунків, які варто встановити на Android

Android залишається найпопулярнішою мобільною платформою у світі та пропонує користувачам широку свободу налаштувань. Окрім застосунків з Google Play, власники смартфонів можуть обирати open-source програми з відкритим кодом, які часто працюють стабільніше та пропонують більше можливостей.

Одна з ключових переваг Android – можливість встановлювати програми не лише з офіційного магазину. Це відкриває доступ до великої кількості open-source рішень, код яких доступний для перевірки та доопрацювання спільнотою розробників. Завдяки цьому такі застосунки часто є надійнішими та прозорішими. Серед них можна виділити п'ять особливо корисних варіантів. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на BGR.

Які open-source застосунки заслуговують на увагу?

PixelPlayer. Смартфон давно став основним пристроєм для прослуховування музики, і PixelPlayer орієнтований саме на офлайн-аудіо. Це open-source плеєр із сучасним мінімалістичним дизайном, який вигідно вирізняється на тлі багатьох стандартних рішень. Додаток підтримує синхронізацію текстів пісень, кілька тем оформлення та таймер сну для тих, хто засинає під музику.

Водночас застосунок усе ще активно розвивається, тому іноді трапляються помилки – наприклад, з таймером сну або відтворенням після від'єднання навушників. Розробник регулярно виправляє недоліки та підтримує проєкт на GitHub.

Audire. Для розпізнавання музики більшість користувачів обирають Shazam, але Audire пропонує альтернативу без реклами та з відкритим кодом. Додаток швидко визначає композиції, що звучать поруч, і дозволяє знайти додаткову інформацію про трек через стандартний пошук.

Audire зберігає історію розпізнаних пісень, а також може записати короткий фрагмент аудіо, якщо в момент розпізнавання немає доступу до інтернету. Пошук починається автоматично після відновлення з'єднання. Застосунок доступний у Google Play.

Private Lock. Безпека смартфона – ще одна важлива тема, і Private Lock пропонує незвичний підхід. Програма використовує акселерометр пристрою та автоматично блокує екран при різкому русі – наприклад, якщо телефон вирвали з рук або він впав зі столу.

Користувач може налаштувати чутливість датчика, щоб уникнути випадкових блокувань, а також протестувати її за допомогою вбудованої анімації. Водночас варто врахувати, що застосунок не оновлювався з 2019 року, тому на нових версіях Android можуть виникати проблеми з роботою.

Canta. Як пишуть користувачі форуму Reddit, деякі Android-смартфони, особливо бюджетні моделі, постачаються з великою кількістю попередньо встановленого програмного забезпечення. Canta допомагає позбутися такого "сміття", дозволяючи видаляти не лише користувацькі, а й системні застосунки.

Програма може суттєво покращити продуктивність слабких пристроїв, але вимагає обережності. Видалення важливих компонентів може призвести до збоїв у роботі системи. Для таких випадків передбачена функція швидкого відновлення видалених застосунків.

LocalSend. Передавання файлів між смартфоном і комп'ютером часто викликає труднощі, але LocalSend значно спрощує цей процес. Застосунок працює в локальній мережі та дозволяє обмінюватися файлами між будь-якими пристроями з установленим LocalSend без підключення до інтернету та сторонніх серверів.

Програма є кросплатформною та доступна в Google Play. Для багатьох користувачів вона стає зручною альтернативою Quick Share або хмарним сервісам, хоча наразі існують обмеження, зокрема неможливість передавання цілих папок на пристрої з iOS.