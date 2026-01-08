Вимкнення всього однієї функції дозволить миттєво повернути смартфону плавність роботи та швидкість відгуку. Редакція 24 Каналу з власного досвіду розповідає, як лише одним перемикачем можна пришвидшити роботу смартфона.

Яка функція сповільнює ваш Android-смартфон?

Функція сканування Wi-Fi постійно працює у фоновому режимі. Вона допомагає визначати ваше точне місцезнаходження (як додаток до GPS, якщо той недоступний), швидкого підключення до відомих мереж та надання доступу до даних про оточення іншим програмам.

Однак існує спеціальний механізм throttle (обмеження), який штучно зменшує частоту цих перевірок задля економії заряду акумулятора.

На практиці це призводить до того, що телефон довше визначає координати під час руху, наприклад, у торгових центрах, або повільно з'єднується з доступними точками доступу, але цим можна пожертвувати заради плавної роботи, особливо, коли ці функції не потрібні.

Деякі програми, що потребують постійних оновлень мережевих даних, починають працювати з помітними затримками, що створює ефект загального "гальмування" системи.

Для виправлення ситуації та покращення продуктивності необхідно скористатися прихованим меню розробника. Процес активації виглядає так:

Відкрийте "Налаштування" та перейдіть до розділу "Про телефон". Знайдіть пункт "Номер збірки" і натисніть на нього сім разів поспіль. Введіть PIN-код або пароль пристрою для підтвердження.

Після цього в розділі "Система" з'явиться пункт "Для розробників". У ньому, в блоці "Мережі", потрібно знайти та вимкнути перемикач "Обмеження сканування Wi-Fi".

Результат зазвичай помітний одразу: інтерфейс стає плавнішим, зникають випадкові посмикування під час гортання сторінок, а пристрій працює стабільно навіть під час заряджання або незначного нагріву.

Важливо! Це налаштування може дещо збільшити споживання енергії, однак комфорт від відсутності лагів для більшості користувачів є значно важливішим за незначну економію батареї.