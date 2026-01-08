Отключение всего одной функции позволит мгновенно вернуть смартфону плавность работы и скорость отклика. Редакция 24 Канала из собственного опыта рассказывает, как только одним переключателем можно ускорить работу смартфона.

Какая функция замедляет ваш Android-смартфон?

Функция сканирования Wi-Fi постоянно работает в фоновом режиме. Она помогает определять ваше точное местонахождение (как приложение к GPS, если тот недоступен), быстрого подключения к известным сетям и предоставления доступа к данным об окружении другим приложениям.

Однако существует специальный механизм throttle (ограничение), который искусственно уменьшает частоту этих проверок для экономии заряда аккумулятора.

На практике это приводит к тому, что телефон дольше определяет координаты во время движения, например, в торговых центрах, или медленно соединяется с доступными точками доступа, но этим можно пожертвовать ради плавной работы, особенно, когда эти функции не нужны.

Некоторые программы, требующие постоянных обновлений сетевых данных, начинают работать с заметными задержками, что создает эффект общего "торможения" системы.

Для исправления ситуации и улучшения производительности необходимо воспользоваться скрытым меню разработчика. Процесс активации выглядит так:

Откройте "Настройки" и перейдите в раздел "О телефоне". Найдите пункт "Номер сборки" и нажмите на него семь раз подряд. Введите PIN-код или пароль устройства для подтверждения.

После этого в разделе "Система" появится пункт "Для разработчиков". В нем, в блоке "Сети", нужно найти и выключить переключатель "Ограничение сканирования Wi-Fi".

Результат обычно заметен сразу: интерфейс становится более плавным, исчезают случайные подергивания при пролистывании страниц, а устройство работает стабильно даже во время зарядки или незначительного нагрева.

Важно! Эта настройка может несколько увеличить потребление энергии, однако комфорт от отсутствия лагов для большинства пользователей значительно важнее незначительной экономии батареи.