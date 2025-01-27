5 главных причин перейти с Samsung Galaxy S24 Ultra на новый Galaxy S25 Ultra

Презентация Samsung Unpacked 2025 прошла 22 января, открыв нам линейку новых смартфонов, а также анонсировав несколько других устройств. Хотя Galaxy S25 не стали кардинальным обновлением, новая серия принесла несколько очень важных и ощутимых изменений, на которые точно стоит обратить внимание и, возможно, даже сменить свой старый флагман на новый, даже если вы купили его только в прошлом году.

В этом году аппаратных изменений не так много, особенно в области камер двух более дешевых устройств, поскольку компания сделала больший акцент на новых функциях искусственного интеллекта, чем на железе. Но для обеспечения работы ИИ производитель увеличил объем оперативной памяти до 12 гигабайт на всех трех моделях (в прошлом году столько имел только флагман S24 Ultra, а другие версии – по 8 гигабайт), а также установил одинаковый для всех процессор Snapdragon 8 Elite for Galaxy, пишет 24 Канал.

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Galaxy S25 Ultra – лучший смартфон Samsung

Вот перечень главных обновлений, которые позволят успевать за стремительным рынком искусственного интеллекта:

Лучшая производительность со Snapdragon 8 Elite . Новый процессор, который является центром всего устройства, обеспечивает лучшую производительность благодаря способности работать в многозадачном режиме. Он имеет лучшие способности в обработке запросов ИИ на устройстве, а также улучшает связь, продлевает время автономной работы и обеспечивает лучшую фотосъемку благодаря обработке изображений в реальном времени.

. Новый процессор, который является центром всего устройства, обеспечивает лучшую производительность благодаря способности работать в многозадачном режиме. Он имеет лучшие способности в обработке запросов ИИ на устройстве, а также улучшает связь, продлевает время автономной работы и обеспечивает лучшую фотосъемку благодаря обработке изображений в реальном времени. Улучшенный дисплей . Дисплей Galaxy S25 Ultra значительно лучше, чем у предыдущего поколения. Смартфон поставляется с экранной панелью LTPO AMOLED 2X, которая предлагает лучшие визуальные характеристики, особенно в сочетании с новым движком обработки изображений. Дисплей значительно улучшает детализацию и обеспечивает более плавные переходы. Хотя эта особенность не была подчеркнута компанией, Samsung использует первое в индустрии защитное стекло Corning Gorilla Armor 2, которое обеспечивает лучшую долговечность и даже уменьшает блики при ярком освещении.

. Дисплей Galaxy S25 Ultra значительно лучше, чем у предыдущего поколения. Смартфон поставляется с экранной панелью LTPO AMOLED 2X, которая предлагает лучшие визуальные характеристики, особенно в сочетании с новым движком обработки изображений. Дисплей значительно улучшает детализацию и обеспечивает более плавные переходы. Хотя эта особенность не была подчеркнута компанией, Samsung использует первое в индустрии защитное стекло Corning Gorilla Armor 2, которое обеспечивает лучшую долговечность и даже уменьшает блики при ярком освещении. Единственная камера, получившая обновление . Сверхширокоугольный объектив камеры Galaxy S25 Ultra получил значительное обновление, перейдя с 12 мегапикселей на 50 мегапикселей. Благодаря этому изменению появилась большая универсальность, поскольку разрешение стало выше, а изображения - более четкими и резкими. Также появилась функция LOG, которая обеспечивает лучшую цветокоррекцию для видео и очень полезна для создателей контента, поскольку они имеют больше контроля над записью.

. Сверхширокоугольный объектив камеры Galaxy S25 Ultra получил значительное обновление, перейдя с 12 мегапикселей на 50 мегапикселей. Благодаря этому изменению появилась большая универсальность, поскольку разрешение стало выше, а изображения - более четкими и резкими. Также появилась функция LOG, которая обеспечивает лучшую цветокоррекцию для видео и очень полезна для создателей контента, поскольку они имеют больше контроля над записью. Еще больше искусственного интеллекта . В этом году Samsung уделяет еще больше внимания совершенствованию ИИ в смартфонах, добавляя ряд замечательных функций. Это как полностью отдельные возможности, так и новые опции для камеры. Now Brief использует ИИ для предоставления краткого обзора дня, погоды или целей по здоровью. Панель "Сейчас" также является прекрасным дополнением, поскольку она предлагает инсайты на основе ИИ и действует как динамический инструмент, способен предсказывать ваши потребности в реальном времени. К переводу в режиме реального времени также добавлена поддержка 20 языков. Galaxy S25 также имеет ряд взаимосвязанных функций, которые в целом подпадают под концепцию, которую Samsung называет агентами искусственного интеллекта. Эти агенты работают на основе мультимодальных моделей машинного обучения, что означает, что они могут анализировать изображения, видео, аудио и текст. Самый интересный из новых агентов называется AI Select. Он основан на инструменте Smart Select, который был в предыдущих моделях Galaxy. При вызове AI Select сканирует экран и предлагает действия на основе увиденного. В целом идея агентов заключается в том, чтобы упростить действия, которые раньше могли требовать нескольких приложений и шагов.

. В этом году Samsung уделяет еще больше внимания совершенствованию ИИ в смартфонах, добавляя ряд замечательных функций. Это как полностью отдельные возможности, так и новые опции для камеры. Now Brief использует ИИ для предоставления краткого обзора дня, погоды или целей по здоровью. Панель "Сейчас" также является прекрасным дополнением, поскольку она предлагает инсайты на основе ИИ и действует как динамический инструмент, способен предсказывать ваши потребности в реальном времени. К переводу в режиме реального времени также добавлена поддержка 20 языков. Galaxy S25 также имеет ряд взаимосвязанных функций, которые в целом подпадают под концепцию, которую Samsung называет агентами искусственного интеллекта. Эти агенты работают на основе мультимодальных моделей машинного обучения, что означает, что они могут анализировать изображения, видео, аудио и текст. Самый интересный из новых агентов называется AI Select. Он основан на инструменте Smart Select, который был в предыдущих моделях Galaxy. При вызове AI Select сканирует экран и предлагает действия на основе увиденного. В целом идея агентов заключается в том, чтобы упростить действия, которые раньше могли требовать нескольких приложений и шагов. Новый дизайн. Флагманы Samsung всегда старались отличаться формой своих граней от других смартфонов компании. Не всем нравилось это решение, которое диктовало форму экрана с острыми углами, хотя это на самом деле лишь вопрос вкуса. Иногда в сети можно было встретить сообщения о том, что нижняя грань слишком сильно врезается в руку, если пользоваться устройством без чехла. В новых флагманах углы экрана скруглены благодаря, что компания выгнула углы самого корпуса. Это, на наш личный взгляд, выглядит более приветливо и современно.



Galaxy S24 Ultra изображен слева, а Galaxy S25 Ultra – справа / Коллаж 24 Канала