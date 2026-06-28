Эксперты определили тройку лучших смартфонов Samsung 2026 года. В список лидеров вошли инновационный складной Z Fold 7, бескомпромиссный камерофон S26 Ultra и выносливый S25 Plus.

Эволюция флагманов: лучшие смартфоны Samsung Galaxy 2026 года, на которые стоит обратить внимание

Какой смартфон Samsung выбрать в 2026 году? Эксперты авторитетного издания TechRadar протестировали новую линейку корейского гиганта и определили тройку абсолютных лидеров. В топ попали устройства для совершенно разных потребностей: от максимальной многозадачности до рекордной автономности.

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Какой гибкий смартфон стал лучшим? Samsung Galaxy Z Fold 7

Новый Samsung Galaxy Z Fold 7 стал невероятно тонким и легким. Это самое дорогое складной устройство в линейке, стоимостью 2000 долларов, но оно предлагает формат "два в одном": полноценный флагман и большой 8-дюймовый планшет.

Под капотом работает сверхмощный чипсет Snapdragon 8 Elite для Galaxy. Он отвечает за скорость работы, сложную графику и искусственный интеллект. Благодаря ему Z Fold 7 стал первым Android-смартфоном, который обогнал iPhone по многоядерной производительности в тестах TechRadar.

Корпус изготовлен из премиальных материалов, улучшен шарнир и практически устранена складка на экране. Внешний дисплей на 6,5 дюйма теперь ощущается как у обычного телефона. Правда, ради тонкости пришлось отказаться от поддержки стилуса S Pen, а фронтальная камера на 10 Мп получила заметный вырез.

Основная камера на 200 Мп позволяет кадрировать снимки без потери качества. Вместо 5-кратного зума здесь установили 3-кратный телеобъектив. Батарея на 4400 мА·ч держит от 12 до 18 часов, а быстрая зарядка восстанавливает 50% энергии за полчаса.

Какой камерофон выбрать? Бескомпромиссный Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra удерживает звание лучшего Android-смартфона для фотографии и работы. На этот раз компания скруглила углы для лучшей эргономики и заменила титан на прочный и лёгкий алюминиевый сплав Armor Aluminum. Фирменный стилус S Pen остался на месте.

Экран — роскошная 6,9-дюймовая панель Dynamic AMOLED 2X (1–120 Гц). Главная фишка — технология Privacy Display, которая выборочно отключает пиксели, чтобы посторонние не видели, что происходит на вашем экране.

Камеры стали ещё лучше: 200-мегапиксельный основной сенсор и 5-кратный телеобъектив получили более широкую диафрагму для ночной съёмки. Благодаря процессору Snapdragon 8 Elite и 16 ГБ оперативной памяти S26 Ultra набрал в Geekbench 6.5 впечатляющие 3766 баллов в одноядерном и 11537 — в многоядерном тестах, обойдя главного конкурента — iPhone 17 Pro Max (3871 и 9829 баллов соответственно).

Батарея обеспечивает более 16 часов автономной работы, а зарядить её на 77 % можно всего за 30 минут.

Важно! Смартфоны Samsung предлагают гораздо более глубокую интеграцию с бытовой техникой и ноутбуками бренда через SmartThings, чем конкуренты. Фирменная оболочка One UI предоставляет максимальные возможности для кастомизации, хотя её главный конкурент — Google Pixel 10 Pro на базе Tensor G5 — привлекает чистым интерфейсом без лишнего софта.

В сегменте крупных флагманов главным конкурентом S26 Ultra остаётся iPhone 17 Pro Max с 6,9-дюймовым экраном и чипом A19 Pro. Среди других альтернатив выделяется OnePlus 15 с рекордной батареей на 7300 мА·ч и экраном с частотой обновления 165 Гц. Кстати, по данным бенчмарка AnTuTu, абсолютное большинство самых мощных Android-смартфонов в 2026 году работают на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5.

У кого лучшая батарея? Сбалансированный Galaxy S25 Plus

Galaxy S25 Plus предлагает флагманские возможности без переплаты за версию Ultra. Хотя здесь нет титана или сплава Armor Aluminum, смартфон выглядит премиально и стильно.

Его дисплей даже четче, чем у версии Ultra, благодаря высокой плотности пикселей. Камера получила 3-кратный оптический зум, отличный "широкоугольник" и умные алгоритмы искусственного интеллекта.

За производительность отвечает тот же Snapdragon 8 Elite, который в тестах опережает Apple A18 Pro в iPhone 16 Pro Max. Однако главная фишка модели — автономность. Смартфон работает дольше, чем большинство конкурентов на рынке, и поддерживает обратную беспроводную зарядку для наушников или часов.

Какие еще модели Samsung заслуживают внимания в 2026 году?

Если флагманы кажутся слишком дорогими, в линейке Samsung 2026 года есть отличные доступные альтернативы:

Samsung Galaxy A07: самый дешевый вариант с экраном 6,7 дюйма (90 Гц), процессором Helio G99 и батареей 5000 мА·ч. Главный бонус — 6 лет обновлений Android. Цена: от 4 899 грн. Также в этом сегменте есть модель Galaxy A17 , которая будет получать обновления вплоть до 2032 года.

самый дешевый вариант с экраном 6,7 дюйма (90 Гц), процессором Helio G99 и батареей 5000 мА·ч. Главный бонус — 6 лет обновлений Android. Цена: от 4 899 грн. Также в этом сегменте есть модель , которая будет получать обновления вплоть до 2032 года. Samsung Galaxy A26: бюджетный хит с экраном Super AMOLED (120 Гц), чипом Exynos 1380, защитой IP67 и камерой на 50 Мп с оптической стабилизацией. Цена: от 9 899 грн.

бюджетный хит с экраном Super AMOLED (120 Гц), чипом Exynos 1380, защитой IP67 и камерой на 50 Мп с оптической стабилизацией. Цена: от 9 899 грн. Samsung Galaxy A37: надёжный средний класс с ярким экраном (1900 нит), процессором Exynos 1480, защитой IP68 и быстрой зарядкой 45 Вт. Цена: от 17 099 грн.

надёжный средний класс с ярким экраном (1900 нит), процессором Exynos 1480, защитой IP68 и быстрой зарядкой 45 Вт. Цена: от 17 099 грн. Samsung Galaxy S25 FE: субфлагман с LTPO-дисплеем, процессором Exynos 2400, 3-кратным зумом, поддержкой беспроводной зарядки, режимом DeX и 7 годами обновлений. Цена: от 27 999 грн.

субфлагман с LTPO-дисплеем, процессором Exynos 2400, 3-кратным зумом, поддержкой беспроводной зарядки, режимом DeX и 7 годами обновлений. Цена: от 27 999 грн. Samsung Galaxy S26: компактный флагман с 6,3-дюймовым экраном (2600 нит), топовым Exynos 2600, 12 ГБ оперативной памяти и камерами профессионального уровня. Цена: от 45 999 грн.

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