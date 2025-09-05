Уже 7 сентября нас ждет особое событие – лунное затмение, известное как "Кровавая Луна". Хотя это не уникальное событие, случается оно не так уж и часто. В материале рассказываем, как и когда лучше всего наблюдать за этим событием.

Как наблюдать затмение 7 сентября?

Полное лунное затмение, которое произойдет вечером 7 сентября 2025 года, будет хорошо видно на всей территории Украины. В отличие от солнечных затмений, это событие не требует специального защитного оборудования для глаз – наблюдать за ним можно невооруженным глазом без всякого риска на любом этапе. Главное – найти удачное место и знать, куда и когда смотреть, пишет 24 Канал.

Важнейшее условие для качественного наблюдения – это открытый обзор на восточную и юго-восточную часть горизонта. Лучше всего выбрать место подальше от городских огней, высоких зданий, густых парков или лесов, которые могут заслонять небо. Идеальными локациями станут открытые поля, холмы или берега рек, но и в городе вы также сможете насладиться зрелищем.

Затмение начнется еще до полного захода Солнца, поэтому первые его фазы могут быть менее заметными.

Полутеневая фаза стартует в 18:28 по киевскому времени.

Начало полной фазы, когда Луна начнет окрашиваться в красный цвет, ожидается в 20:28.

Пиковой точки явление достигнет в 21:11 – этот момент будет наиболее зрелищным.

Завершение полной фазы произойдет в 21:55.

Полностью Луна выйдет из тени Земли в 23:55.

Таким образом общая продолжительность события составит более пяти часов.

Хотя для созерцания достаточно только собственных глаз, простой бинокль или любительский телескоп позволят получить значительно более яркие впечатления. С их помощью можно будет подробнее разглядеть поверхность Луны, ее кратеры и то, как тень Земли постепенно надвигается на диск спутника.

Чем особые затмения Луны?

Стоит отметить, что, в отличие от затмения Солнца, Луна не будет полностью скрываться в темноте, поскольку здесь действует другой принцип. Зато наш спутник окрасится в красные оттенки, из-за которых это явление и называют "кровавой Луной".

Это происходит из-за того, что солнечный свет проходит сначала через атмосферу нашей планеты, и только потом попадает на спутник, который скрывается за Землей. Принцип этого явления такой же, как и тогда, когда небо краснеет вечером: когда Солнце низко над горизонтом, его лучи проходят длинный путь через атмосферу, где частицы пыли и влаги рассеивают короткие волны света (синие и фиолетовые), оставляя длинные волны (красные и оранжевые), которые достигают наших глаз. В случае затмения Луны солнечный свет пройдет через толщу атмосферы, заломится, частично рассеется, и наконец попадет на Луну в красном спектре.