Як спостерігати затемнення 7 вересня?

Повне місячне затемнення, яке відбудеться увечері 7 вересня 2025 року, буде добре видно на всій території України. На відміну від сонячних затемнень, ця подія не потребує спеціального захисного обладнання для очей – спостерігати за нею можна неозброєним оком без жодного ризику на будь-якому етапі. Головне – знайти вдале місце та знати, куди і коли дивитися, пише 24 Канал.

Найважливіша умова для якісного спостереження – це відкритий огляд на східну та південно-східну частину горизонту. Найкраще обрати місце подалі від міських вогнів, високих будівель, густих парків чи лісів, які можуть затуляти небо. Ідеальними локаціями стануть відкриті поля, пагорби або береги річок, але й у місті ви також зможете насолодитися видовищем.

Затемнення розпочнеться ще до повного заходу Сонця, тому перші його фази можуть бути менш помітними.

Напівтіньова фаза стартує о 18:28 за київським часом.

Початок повної фази, коли Місяць почне забарвлюватися в червоний колір, очікується о 20:28.

Пікової точки явище досягне о 21:11 – цей момент буде найбільш видовищним.

Завершення повної фази відбудеться о 21:55.

Повністю Місяць вийде з тіні Землі о 23:55.

Таким чином загальна тривалість події складе понад п'ять годин.

Хоча для споглядання достатньо лише власних очей, простий бінокль чи аматорський телескоп дозволять отримати значно яскравіші враження. З їхньою допомогою можна буде детальніше розгледіти поверхню Місяця, його кратери та те, як тінь Землі поступово насувається на диск супутника.

Чим особливі затемнення Місяця?

Варто зазначити, що, на відміну від затемнення Сонця, Місяць не буде повністю ховатися в темряві, оскільки тут діє інший принцип. Натомість наш супутник забарвиться в червоні відтінки, через які це явище й називають "кривавим Місяцем".

Це відбувається через те, що сонячне світло проходить спочатку через атмосферу нашої планети, і лише потім потрапляє на супутник, який ховається за Землею. Принцип цього явища такий самий, як і тоді, коли небо червоніє ввечері: коли Сонце низько над горизонтом, його промені проходять довший шлях через атмосферу, де частинки пилу та вологи розсіюють короткі хвилі світла (сині та фіолетові), залишаючи довгі хвилі (червоні та помаранчеві), які досягають наших очей. У випадку затемнення Місяця сонячне світло пройде через товщу атмосфери, заломиться, частково розсіється, і нарешті потрапить на Місяць у червоному спектрі.