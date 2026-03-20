MacBook Neo уже продают в Украине: сколько стоит самый дешевый ноутбук от Apple

Самая обсуждаемая новинка от Apple, ноутбук MacBook Neo, добралась до украинского рынка. Устройство открывает совершенно новую категорию в линейке компании, предлагая пользователям сочетание компактности и мобильной архитектуры по цене, которая является рекордно низкой для современных компьютеров бренда. Однако за доступностью стоит ряд компромиссов.

Что скрывается за низкой ценой MacBook Neo?

Появление MacBook Neo стало ответом на запрос рынка относительно недорогого компьютера для обучения и повседневных задач. Главной особенностью новинки стал переход на архитектуру, которая ранее была эксклюзивом для смартфонов. Сердцем ноутбука выбрали 6-ядерный процессор A18 Pro, знакомый пользователям по iPhone 16 Pro. Это позволило не только существенно снизить стоимость устройства до 599 долларов, но и обеспечить высокую энергоэффективность в очень компактном корпусе с экраном диагональю 13 дюймов. Для образовательного сектора цена еще привлекательнее – от 499 долларов, пишет 24 Канал.

Результаты первых тестов производительности оказались достаточно оптимистичными:

В бенчмарке Geekbench MacBook Neo продемонстрировал 3461 балл в одноядерном режиме и 8668 баллов в многоядерном. Интересно, что по многоядерной мощности новинка практически идентична легендарному MacBook Air на базе чипа M1. В то же время в одноядерных задачах Neo значительно опережает, приближаясь по скорости к современным чипам серии M3 и M4.

Графическая производительность в тесте Metal составила 31286 баллов, что немного меньше показателей iPhone 16 Pro из-за наличия на одно графическое ядро меньше в версии для ноутбука.

MacBook Neo / Фото 9to5mac

Компромисс на компромиссе

Однако стремление сделать устройство доступным привело к ряду серьезных технических компромиссов. Наиболее обсуждаемым ограничением стал объем оперативной памяти – всего 8 гигабайт без какой-либо возможности расширения. Это может стать проблемой при одновременной работе со многими тяжелыми программами.

Также разочарованием для многих стала конфигурация разъемов: хотя ноутбук имеет два порта USB-C, они абсолютно разные по спецификациям. Первый поддерживает стандарт USB 3 со скоростью до 10 гигабит в секунду и подключение внешнего монитора, а второй ограничен устаревшим стандартом USB 2 со скоростью всего 480 мегабит в секунду. Порты Thunderbolt и магнитный разъем MagSafe в этой модели отсутствуют.



MacBook Neo имеет два порта, но они совершенно разные / Фото Apple

Экономия коснулась и других важных элементов. Клавиатура MacBook Neo не имеет подсветки, что затрудняет работу в темноте. Дисплей лишился технологии True Tone из-за отсутствия датчика освещения, а трекпад стал проще и больше не поддерживает функцию Force Touch, которая реагирует на силу нажатия.

Базовая версия на 256 гигабайт постоянной памяти не имеет сканера отпечатков пальцев Touch ID. Чтобы получить эту функцию, придется выбрать модель на 512 гигабайт, которая стоит на 100 долларов дороже.



За Touch ID на MacBook Neo придется отдать на 100 долларов больше / Фото Apple

Автономность устройства также несколько ниже, чем у старших моделей: до 11 часов работы в интернете или до 16 часов просмотра видео, как показывает Apple на странице MacBook Neo. Для сравнения, MacBook Air выдерживает на несколько часов дольше.

Важно также обратить внимание на комплектацию: в странах Европейского Союза и Великобритании MacBook Neo продается без зарядного адаптера в коробке, только с кабелем, пишет Macrumors. Покупателям в этих регионах придется покупать блок питания мощностью 20 ватт отдельно, тогда как в США он входит в стандартный комплект.

Для тех, кто планирует использовать Windows через виртуализацию, MacBook Neo может быть не лучшим выбором. Хотя программа Parallels поддерживает работу с чипом A18 Pro, ограничение в 8 гигабайт оперативной памяти заставляет систему делить ресурсы пополам, что негативно влияет на производительность в тяжелых задачах.

Устройство выполнено в классическом алюминиевом корпусе, доступном в четырех цветах, и весит всего 1,2 килограмма.

В общем, MacBook Neo является идеальным инструментом для серфинга в сети, работы с документами и просмотра видео, но он не рассчитан на профессиональный видеомонтаж или сложное трехмерное моделирование.

Цена MacBook Neo в Украине

Старт продаж MacBook Neo в Украине сопровождается акционными предложениями, которые делают вход в экосистему Apple еще доступнее, пишет издание "Межа".

Базовую модель с накопителем на 256 гигабайт и 8 гигабайтами оперативной памяти оценили в 39 999 гривен, однако на старте ее можно приобрести за 35 999 гривен.

Версия с удвоенным объемом постоянной памяти на 512 гигабайт стоит 45 999 гривен, а по акционной цене – 41 199 гривен.

Для сравнения, новые модели MacBook Air на базе чипа M5 стартуют от 72 999 гривен, что подчеркивает бюджетный статус Neo.