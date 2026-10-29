Приготовьте салфетки: сенсорный MacBook Pro наконец-то вышел

Компания Apple официально анонсировала линейку ноутбуков MacBook Pro с дисплеем PROLED XDR. Новинки впервые в истории Mac получили полноценное сенсорное управление, тандемную OLED-матрицу и вырез Dynamic Island, однако их цена заметно выросла.

Впервые с сенсорным дисплеем: как устроена панель PROLED XDR

Как сообщает издание Macworld, новая линейка представлена в модификациях с диагональю 14,2 и 16,3 дюйма. Главной особенностью устройств стал тандемный OLED-дисплей, сочетающий два слоя органических светодиодов.

Такая конструкция позволила достичь пиковой яркости до 2 000 нит как для HDR, так и для SDR-контента, а постоянная яркость по всему экрану составляет 1 000 нит. Контрастность достигает значения 10 000 000 к 1, что обеспечивает глубокий черный цвет и защищает матрицу от выгорания статичных элементов интерфейса.

Экран поддерживает переменную частоту обновления ProMotion от 10 до 120 герц, а также фиксированные режимы для монтажа видео. Цветовой охват покрывает стандарты P3, Adobe RGB и более 80 процентов Rec. 2020. Для работы при ярком освещении производитель предлагает опциональное стекло с нанотекстурой.



Сенсорный MacBook Pro / Фото Apple

Сенсорное управление и оптимизация в macOS

Инженеры интегрировали сенсорные датчики непосредственно в дисплейную панель, минимизировав задержку отклика. Сенсор не заменяет клавиатуру или фирменный трекпад, а дополняет их: пользователи могут листать веб-страницы свайпами, масштабировать изображения, разводя и сводя пальцы, или рисовать прямо на экране. Чтобы конструкция оставалась устойчивой при прикосновениях, разработчики усилили шарнир крышки ноутбука.



Новый сенсорный MacBook Pro позволяет рисовать пальцем на экране / Фото Apple

В операционной системе macOS 27 Golden Gate предусмотрены специальные жесты: вкладки браузера Safari увеличиваются при перетаскивании, а системные кнопки адаптируются к приближению пальцев. Кроме того, 12-мегапиксельная камера Center Stage получила усовершенствованную цифровую стабилизацию, поэтому изображение во время видеозвонков не дрожит, когда пользователь касается дисплея и встряхивает верхнюю крышку ноутбука.

Dynamic Island и возвращение классического логотипа

Вместо привычного "челка" ноутбуки получили интерактивный остров Dynamic Island, знакомый пользователям смартфонов этого бренда. В нем отображаются уведомления, фоновые процессы, управление аудиоплеером и вызовы. Этот элемент также служит точкой запуска для голосового помощника Siri AI и поиска Spotlight. Еще одной заметной деталью стал фирменный логотип Apple с подсветкой на верхней крышке, который вернулся в линейку после длительного перерыва.



Сенсорный MacBook Pro получил Dynamic Island вместо "челки" / Фото Apple

Облегченный корпус, начинка и автономность

Ноутбуки получили полностью переработанный корпус и стали легче. 14-дюймовая модель весит 1,38 килограмма (на 227 граммов меньше предшественника), а 16-дюймовая версия имеет массу 1,82 килограмма, что сделало ее легче сразу на 317 граммов. Толщину устройств также уменьшили, но не сильно – всего лишь почти на миллиметр.

Внутри установлены процессоры M5 Pro и M5 Max, в отличие от другой версии MacBook Pro, вышедшей 27 октября. У нее нет сенсорного экрана, но она получила новый процессор M6.

Объем объединенной памяти начинается от 24 гигабайт и в топовых конфигурациях достигает 128 гигабайт. Максимальную емкость SSD-накопителя увеличили до 16 терабайт. Аккумулятор обеспечивает от 20 до 24 часов автономной работы в зависимости от выбранного чипа, а быстрая зарядка восстанавливает до 50 процентов заряда за 30 минут.

Обновленная акустическая система из шести динамиков воспроизводит бас на 50 процентов глубже. Набор портов включает слот для карт SDXC, разъем HDMI, комбинированный аудиовыход 3,5 миллиметра, порт питания MagSafe 3 и три разъема Thunderbolt 5.

Цены и доступность новинки

Прием заказов на новые устройства уже открыт, а первые поставки покупателям начнутся 6 ноября. Базовая 14-дюймовая версия с процессором M5 Pro будет стоить от 2 899 долларов, тогда как 16-дюймовая версия будет стоить от 3 399 долларов. Конфигурации с чипом M5 Max обойдутся как минимум в 4 499 долларов и 4 799 долларов соответственно, что на 400 долларов дороже моделей без сенсорного слоя.