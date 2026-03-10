Apple выпустила macOS 264 beta 4 – что изменится на Mac

Apple выпустила четвертую бета-версию macOS 26.4 для разработчиков и тестировщиков. Обновление возвращает компактный режим вкладок в Safari, исправляет ошибки с курсором при изменении размера окон и добавляет новую функцию ограничения зарядки батареи.

Компания Apple продолжает тестирование будущего обновления macOS. Вышла четвертая бета-версия macOS 26.4 для разработчиков, а чуть позже стала доступной и публичная бета с тем же номером сборки. Об этом пишет 9to5mac.

Смотрите также Все слухи о macOS 27, которые мы имеем на данный момент: что Apple готовит для пользователей

Что нового появилось в macOS 26.4?

Одним из заметных изменений станет возвращение компактного режима вкладок в браузере Safari. Apple убрала эту функцию после релиза macOS 26 в прошлом году, но теперь она снова появится в системе.

Обновление также устраняет проблему с курсором во время изменения размера окон. Ранее он не соответствовал форме угла окна, из-за чего выглядел смещенным. Компания уже сообщала об исправлении этой ошибки в macOS 26.3, но впоследствии вернула ее в список известных проблем.

Как пишет Developer.apple, еще одна новая возможность – функция Charge Limit. Она позволяет установить максимальный уровень зарядки аккумулятора в диапазоне от 80% до 100%. Такой подход помогает уменьшить изнашивание батареи и продлить ее срок службы. Подобная функция ранее была популярной среди сторонних программ для Mac.

Кроме того, система начнет предупреждать пользователей во время запуска программ, которые работают через технологию Rosetta 2. Apple постепенно отказывается от этой системы совместимости и планирует завершить ее поддержку с выходом macOS 27.

Номер сборки четвертой беты macOS 26.4 – 25E5233c. Apple может добавить и другие изменения перед финальным релизом, поэтому разработчики продолжают анализировать код системы.

Какие результаты показывает Apple M5 Max?

Первый результат теста Geekbench 6 для 16-дюймового MacBook Pro с процессором M5 Max появился в базе бенчмарка 5 марта. Хотя этот результат пока не подтвержден официально, он демонстрирует рекордную производительность нового чипа Apple.

В тесте многоядерной производительности модель M5 Max с 18-ядерным CPU набрала 29 233 балла. Это больше, чем показатель Mac Studio с процессором M3 Ultra, который имеет 32 ядра CPU и в среднем набирает 27 726 баллов. Таким образом M5 Max стал самым быстрым чипом Apple Silicon по многоядерной производительности. Кроме того, он превзошел все другие потребительские процессоры для персональных компьютеров, представленные в базе Geekbench. В целом результаты тестов показывают, что M5 Max обеспечивает до 15% более быструю работу CPU и до 20% более быструю графическую производительность по сравнению с M4 Max. Это соответствует показателям, которые ранее озвучивала Apple.