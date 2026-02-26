Все слухи о macOS 27, которые мы имеем на данный момент: что Apple готовит для пользователей
- Apple готовит macOS 27 с глубокой интеграцией искусственного интеллекта, превращая Siri в чат-бота, похожего на ChatGPT или Gemini.
- macOS 27 получит поддержку сенсорных экранов и будет оптимизирована для новых MacBook Pro, но не будет поддерживать устройства с процессорами Intel.
Компания Apple готовит масштабное обновление своей настольной операционной системы, которое может кардинально изменить привычный способ взаимодействия с компьютерами Mac. Несмотря на то, что до официального анонса macOS 27 остается еще несколько месяцев, первые утечки информации уже очерчивают амбициозные планы разработчиков по внедрению искусственного интеллекта и поддержки новых аппаратных решений.
Какие изменения ждут экосистему Apple с выходом macOS 27?
Ожидается, что первая бета-версия macOS 27 для разработчиков будет представлена в июне 2026 года во время конференции WWDC. Публичное тестирование начнется в июле, пишет 24 Канал. Финальный релиз для всех владельцев совместимых устройств традиционно запланирован на сентябрь.
Пока официальное название системы остается тайной. Предыдущая версия macOS 26 получила имя Tahoe.
Искусственный интеллект на первом месте
Одним из важнейших обновлений станет глубокая интеграция искусственного интеллекта.
- Siri превратится в полноценного чат-бота, способного поддерживать сложные диалоги. Это приблизит возможности голосового помощника к таким сервисам, как ChatGPT от OpenAI или Gemini от Google.
- Благодаря партнерству Apple и Google, технологии технологии Gemini будут использованы для расширения функционала Apple Intelligence. Об этом ранее писало издание 9to5mac.
- Пользователи смогут получать персонализированные ответы, основанные на информации из почты или сообщений, например, узнавать о времени прилета самолета родственников или детали бронирования ужина.
Сенсорные экраны в ноутбуках Apple
Революционным шагом для Apple может стать подготовка интерфейса к работе с сенсорными экранами. Согласно сообщениям аналитиков, в разработке находится версия macOS, оптимизированная под прикосновения, что связано с планами выпуска MacBook Pro с сенсорным дисплеем в конце 2026 года. Об этом ранее писал Марк Гурман из Bloomberg.
Сенсорный интерфейс может появиться уже в macOS 27 / Фото MacRumors
Система получит динамические элементы управления: при касании кнопки на экране вокруг пальца будет появляться меню с соответствующими командами, а пункты верхнего меню автоматически будут увеличиваться для удобного выбора.
Еще лучше, качественнее и стабильнее
Кроме новых функций, разработчики сосредоточены на внутреннем качестве продукта, пишет MacRumorsmacOS 27 сравнивают с легендарной версией Snow Leopard 2009 года из-за особого акцента на производительности и стабильности.
Компания планирует исправить многочисленные ошибки и усовершенствовать визуальный стиль Liquid Glass.
macOS не для всех
Однако эти нововведения станут доступными не для всех: macOS 27 официально прекращает поддержку компьютеров с процессорами Intel. Новая система будет работать исключительно на устройствах с чипами Apple silicon, начиная с серии M1 и новее.
Для владельцев старых моделей на базе Intel компания продолжит выпускать только обновления безопасности в течение еще нескольких лет.