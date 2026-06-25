Бесплатно для украинцев: MacPaw запустила свой VPN на телевизорах с Apple TV и Android TV

Современные телевизоры уже давно превратились в полноценные компьютеры с операционной системой и приложениями, однако вопросам конфиденциальности на этих устройствах часто не уделялось должного внимания. Ситуация меняется с появлением новых инструментов, которые позволяют пользователям свободно просматривать контент со всего мира, не подвергая риску свои личные данные.

Новый уровень конфиденциальности для домашних экранов

Украинская IT-компания MacPaw объявила о расширении экосистемы своего сервиса ClearVPN. Отныне приложение для защиты данных в сети впервые стало доступно пользователям платформ Apple TV и Android TV, что открывает владельцам смарт-телевизоров путь к безопасному подключению и неограниченному доступу к глобальным стриминговым платформам. Подробностями запуска представители MacPaw поделились с 24 Каналом.

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Решение выйти на рынок смарт-телевизоров продиктовано стремительным изменением потребительских привычек. На сегодняшний день в мире насчитывается более 900 миллионов устройств Smart TV, которые ежедневно используются для просмотра огромного количества контента. Однако вместе с популярностью растет и потребность в безопасности, ведь телевизоры так же уязвимы к киберугрозам и географическим ограничениям, как и смартфоны или ноутбуки.

Разработчики адаптировали интерфейс под потребности больших экранов, сохранив при этом фирменную простоту использования, ставшую визитной карточкой продукта с момента его запуска в 2020 году.

В ClearVPN мы руководствуемся простой идеей: конфиденциальность и безопасность в интернете не должны требовать дополнительных знаний или лишних усилий. Появление приложения на Apple TV и Android TV стало логическим продолжением этого подхода. Если мы обещаем простой и понятный опыт использования VPN, он должен оставаться таким на каждом экране, с которым взаимодействует наша аудитория,

– прокомментировала Татьяна Шокина, Product Manager в MacPaw.

Новый уровень удобства

Одной из главных проблем при работе с телевизионными приставками всегда был неудобный ввод текста. Разработчики MacPaw решили эту проблему, предложив два быстрых способа авторизации без использования пульта для ввода длинных паролей. Пользователи могут просто отсканировать QR-код смартфоном или ввести короткий код активации на специальной странице сайта с помощью любого другого гаджета. Это позволяет начать работу с сервисом за считанные секунды.

Функционал ClearVPN для телевизоров включает все ключевые инструменты защиты. В частности, функция "Оптимальное подключение" в автоматическом режиме находит лучший сервер, избавляя от необходимости вручную искать локацию.

Для ценителей кино и сериалов предусмотрен специальный раздел "Стриминговые сервисы", алгоритмы которого подбирают наиболее стабильные серверы для конкретных медиаплатформ.

Кроме того, в приложении работает "Онлайн-щит от угроз" и DNS-блокировка рекламы, защищающая от фишинга, вредоносных доменов и других цифровых опасностей.



Пользователи имеют доступ к различным серверам, что обеспечивает доступ к контенту, доступному только в некоторых регионах / Изображение MacPaw

Что требуется для работы

Технические требования для установки обновления достаточно демократичны: поддержка Android TV версии 6.0 и выше, а также tvOS 18 и более поздних версий. Важно, что одна подписка на ClearVPN позволяет одновременно защитить до шести различных устройств. Это означает, что пользователь может использовать сервис на macOS, iOS, Windows, Android и даже на роутере, обеспечивая сквозную безопасность всей домашней сети.

Для украинцев это бесплатно

Несмотря на глобальный характер обновления, MacPaw продолжает поддерживать украинских пользователей. С начала полномасштабного вторжения компания предоставляет бесплатный доступ к премиум-функциям ClearVPN всем украинцам. Для активации бесплатного доступа достаточно пройти быструю верификацию через приложение "Дія".

Эта инициатива распространяется и на людей, находящихся на временно оккупированных территориях, обеспечивая им безопасный доступ к проверенным источникам информации.

О компании MacPaw

Компания MacPaw, основанная в Киеве, в настоящее время активно развивает направления искусственного интеллекта и кибербезопасности.