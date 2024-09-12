На земле началась магнитная буря: насколько она сильна и какими будут последствия

12 сентября 2024 года Земля переживает геомагнитную бурю, вызванную выбросом корональной массы. Хотя магнитометры начали реагировать на прибытие первой плазмы еще утром, основной удар начался после 16 часов по Киеву. Насколько сильна буря?

Детали

Как показали наблюдения, прибытие основного потока солнечного выброса вызвало магнитную бурю уровня G2. Это умеренные возмущения, которые не являются очень опасными, но в отдельных случаях все же могут вызвать сбои в высокоширотных энергетических системах. Украина не относится к региону высоких широт, поэтому нам нет причин волноваться.

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В процессе написания этого материала интенсивность бури снизилась до G1, то есть еще более слабой, а затем снова вернулась к G2.

Самые сильные бури – какие они

В общем они ранжируются от G1 до G5, самых сильных. При этих экстремальных возмущениях, которые, к счастью, случаются крайне редко, в энергосистемах и трансформаторах могут возникнуть значительные проблемы с контролем напряжения, а некоторые электросети могут полностью разрушиться или выйти из строя. Ток в проводах может возрастать до сотен ампер, распространение высокочастотного радиосигнала становится невозможным во многих районах в течение 1-2 дней, а спутниковая навигация выключается из-за вреда космическим аппаратам.

Такие мощные бури также производят большие полярные сияния, как те, что мы наблюдали в конце весны и в начале лета в Украине. В тот вечер сияния дошли аж за экватор, что является буквально исключительным событием.

Статистически такие условия возникают лишь четыре дня за весь 11-летний солнечный цикл. Но, к счастью, сегодня не тот момент. Украинцам не следует волноваться о каких-либо последствиях.

Что дальше

Пока что нет прогнозов, до какой максимальной силы может дойти эта буря. Сейчас показатели магнитометров демонстрируют признаки спада, поэтому это может означать, что мы не достигнем уровня G3 – сильной геомагнитной бури. При этих обстоятельствах могли бы ожидать полярные сияния на севере Украины.