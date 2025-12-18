Магнитная буря 18 декабря: что нужно о ней знать и почему вы ее не заметили

18 декабря Земля прошла через кратковременные возмущения магнитного поля. Они были настолько незначительными, что даже большинство мониторинговых платформ ее проигнорировали.

Какие детали о магнитной буре 18 декабря известны?

Ежедневные отчеты Spaceweather вообще не упомянули об этом событии в своей публикации. Между тем в NOAA появился прогноз о буре на уровне G1, который сбылся. Приборы на планете зафиксировали колебания в три часа ночи, то есть в начале суток 18 декабря, пишет 24 Канал.

К сожалению, источник этих возмущений неизвестен, но потенциальной виновницей является корональная дыра CH1336, которая сейчас вращается к нам с западного края солнечного диска. Хотя она еще не смотрит прямо на нас, ее усиленное излучение вполне может рассеиваться на окружающее пространство.



Корональная дыра CH1336 медленно приближается к нам / Фото SDO/NASA

На момент написания этого материала магнитное поле Земли является спокойным. NOAA не прогнозирует ничего на 19 и 20 декабря. Данные solen.info показывают, что никаких направленных к Земле корональных выбросов массы не наблюдали в течение последних трех суток. Это означает, что больших возмущений ждать не стоит.

Почему такие бури незаметны?

Магнитная буря уровня G1 не ощутима в Украине из-за географического расположения страны и слабой интенсивности самой бури. Украина находится на широтах от 44 до 52 градусов, тогда как полярные сияния при G1 видимы только на значительно более высоких широтах - в районе 60 градусов. Таким образом они могут задеть Канаду, Аляску, скандинавские страны. Даже при более мощных бурях G2, что является умеренным уровнем, полярные сияния опускаются лишь до 55 градуса, что все равно не достигает украинских территорий.

Бури G1 – это самые слабые возмущения в шкале NOAA. По физическим параметрам G1 соответствует индексу Kp5. Такие бури случаются довольно часто, но их почти не замечают даже на севере, поскольку они вызывают лишь незначительные колебания в электросетях, которые обычно не приводят к сбоям. На этом уровне возможны незначительные отклонения в работе спутников, но ничего серьезного, что могло бы вывести их из строя – никаких заметных сбоев в работе GPS, мобильной связи или интернета.