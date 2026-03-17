Объявлено предупреждение о магнитной буре: когда она начнется и что ее вызовет

Космическая погода является чрезвычайно непредсказуемой. Во многом потому, что наша наука до сих пор не имеет технологий, способных ее прогнозировать на длительные периоды. Только вчера мы сообщали о том, что следующие дни будут абсолютно спокойными, как буквально через несколько часов все изменила одна вспышка.

Магнитные бури в марте: когда следующая?

Судя по всему, начало весеннего сезона на северном полушарии будет сопровождаться повышенной космической активностью из-за солнечного пятна под номером AR4392. Вечером 16 марта 2026 года этот регион спродуцировал вспышку класса M2.7. Хотя она и не была очень мощной, приборы зафиксировали заметный корональный выброс массы на фоне экстремального ультрафиолетового излучения, пишет SolarHam.

Этот выброс направлен почти непосредственно в сторону нашей планеты.

Начальная фаза события характеризовалась радиоизлучением второго типа, скорость которого, по предварительным оценкам, достигала около 1227 километров в секунду.

Кроме того, ученые зафиксировали радиовсплеск, который длился в течение 8 минут. Его показатели свидетельствуют о том, что солнечное вещество было выброшено в межпланетное пространство с большой энергией.

Вспышка с корональным выбросом, который полетел прямо к нам: смотрите видео

Согласно моделям, разработанными специалистами NASA и NOAA, облако солнечной плазмы достигнет Земли уже 19 марта 2026 года. Это произойдет всего за несколько часов до момента весеннего равноденствия. Такое сочетание дат является чрезвычайно важным с научной точки зрения из-за так называемого эффекта Рассела-Макферрона.

Что такое эффект Рассела-Макферрона и как он повлияет на космическую погоду?

Эффект Рассела-Макферрона – это геофизическое явление, которое объясняет, почему магнитные бури на Земле становятся более частыми и мощными в периоды вблизи весеннего и осеннего равноденствия (март и сентябрь).

В этот период года магнитное поле Земли ориентировано таким образом, что оно может эффективнее соединяться с магнитным полем Солнца. В результате создается своеобразная магистраль для легкого прохождения солнечного ветра в магнитосферу планеты. Благодаря этому эффекту даже относительно слабый выброс корональной массы или всплытие корональной дыры способен вызвать заметный геомагнитный шторм.

Прошлой осенью эффект Рассела-Макферрона растянулся более чем на неделю, отметившись несколькими значительными возмущениями. Поэтому следует ожидать чего-то похожего и теперь.

Какой будет буря?

На 19 марта уже объявлено официальное предупреждение о геомагнитной буре класса G2, что по классификации считается умеренным штормом только на далеком севере, пишет NOAA. Однако на этот раз ожидается, что этот удар может спровоцировать появление полярного сияния даже в средних широтах, что нетипично для такого уровня в обычные периоды.

Благоприятным фактором для наблюдателей станет молодая Луна, которая придется на 19 марта. Отсутствие яркого лунного света обеспечит максимально темное небо, необходимое для наблюдения за небесными явлениями.