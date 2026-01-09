Магнитная буря 9 января атакует Землю: к чему готовиться

В конце недели околоземное пространство оказывается под влиянием сразу нескольких солнечных процессов. Потоки быстрого солнечного ветра и серия слабых выбросов плазмы формируют нестабильную обстановку, которая может сказаться на магнитном поле Земли.

Что именно происходит на Солнце и чего ждать на Земле?

Специалисты по космической погоде объявили предупреждение о возможной геомагнитной буре, которая может проявиться 9 января и, по некоторым данным, может продолжаться также 10 января. Основной причиной такого прогноза является поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры, что уже влияла на Землю примерно 27 дней назад. В тот раз она несколько раз вызывала незначительные магнитные возмущения, пишет 24 Канал.

Коронные дыры – это области на Солнце, через которые в межпланетное пространство вырывается ускоренный солнечный ветер. Когда такой поток достигает Земли, он способен возмущать магнитосферу, вызывая слабые или умеренные бури. В этом случае уровень уверенности относительно влияния именно корональной дыры оценивается как средний.

Дополнительным фактором стали несколько корональных выбросов массы, связанных с активной областью AR4334. 6 января после вспышки класса C2 был зафиксирован частичный гало-выброс, который теоретически может достичь Земли 9 января.

На следующий день явных выбросов, направленных в нашу сторону, не наблюдали.

Зато 8 января эта же активная область выдала сразу несколько вспышек класса C, включая события C4,4 и C5 длительного действия. Они сопровождались слабыми частичными гало-выбросами, которые могут догнать друг друга и приблизиться к Земле 11 января.

Какова ситуация сейчас?

На момент публикации этого материала ученые наблюдают несколько повышенную активность в магнитосфере Земли, однако она еще не перешла порог, при котором начинается магнитная буря.

Сейчас Земля уже находится под влиянием области взаимодействия потоков солнечного ветра, так называемого CIR, что связано с большой корональной дырой. Явления CIR возникают, когда быстрый солнечный ветер, выпущенный корональной дырой, догоняет в космосе медленный поток, выпущенный ранее. Они соединяются и ускоряются, создавая своеобразную ударную волну.

Это повышает вероятность периодических слабых или умеренных геомагнитных возмущений в ближайшие дни.

Какой прогноз?

На данный момент NOAA указывает возможные возмущения на уровне G1, что является самым низким уровнем возмущений из возможных на шкале.

Однако если слабые выбросы плазмы все же наложатся на быстрый солнечный ветер, уровень активности теоретически может вырасти до G2, хотя такой сценарий пока считается маловероятным, пишет исследователь космической погоды Винсент Ледвина.

Влияние высокоскоростного потока, вероятно, продлится несколько дней, хотя в течение выходных он будет ослабевать.

Какие последствия для Украины?

Геомагнитные бури разделяют по специальной шкале космической погоды NOAA от G1 до G5:

G1 – это незначительный уровень. Здесь возможны слабые колебания в электросети из-за появления незначительных дополнительных токов. Но предохранители электростанций не должны срабатывать. Влияние на работу спутников лишь незначительное. Полярное сияние на этом уровне возможно лишь на самых высоких северных широтах. Мигрирующие животные способны чувствовать даже это самое слабое воздействие.

G2 или умеренный уровень. В высокоширотных энергосистемах могут возникать аварийные ситуации с напряжением, длительные штормы могут вызвать повреждение трансформаторов. Космические аппараты могут потребовать корректировки положения, поскольку из-за раздувания атмосферы Земли в результате бури возможно их падение с орбиты. Здесь уже ощущается влияние на радиосигналы на планете, которые могут угасать на высоких широтах. Полярное сияние спускается до 55 градусов широты.

Но оба они не касаются Украины, потому что наша страна находится слишком далеко на юге, чтобы такие слабые возмущения могли на нас повлиять. Поэтому не стоит ожидать полярных сияний или других эффектов.

Большая вспышка на обратной стороне: о чем она говорит

Отдельно наблюдался полный гало-выброс с обратной стороны Солнца, который прямой угрозы для Земли не несет. Произошло это 8 января из неизвестной области. Коронограф CCOR-1 NOAA на GOES-19 зафиксировал взрыв, который свидетельствует о наличии активной группы солнечных пятен на дальней стороне Солнца.

Эта группа пятен может уже через неделю или две обернуться к нам и продолжить выбрасывать вспышки и плазму, что обернется возмущениями на Земле. Ученые не говорят, какой мощности была вспышка и выброс 8 января, поэтому мы не можем оценить возможности этой группы пятен. Когда они появятся из-за края видимого солнечного диска, пятнам присвоят номер и начнут наблюдения за их активностью.