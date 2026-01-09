Що саме відбувається на Сонці і чого чекати на Землі?

Фахівці з космічної погоди оголосили попередження про можливу геомагнітну бурю, яка може проявитися 9 січня й, за деякими даними, може тривати також 10 січня. Основною причиною такого прогнозу є потік швидкого сонячного вітру з корональної діри, що вже впливала на Землю приблизно 27 днів тому. Того разу вона кілька разів спричиняла незначні магнітні збурення, пише 24 Канал.

Корональні діри – це області на Сонці, через які у міжпланетний простір виривається прискорений сонячний вітер. Коли такий потік досягає Землі, він здатен збурювати магнітосферу, викликаючи слабкі або помірні бурі. У цьому випадку рівень упевненості щодо впливу саме корональної діри оцінюється як середній.

Додатковим фактором стали кілька корональних викидів маси, пов’язаних з активною областю AR4334. 6 січня після спалаху класу C2 було зафіксовано частковий гало-викид, який теоретично може досягти Землі 9 січня.

Наступного дня явних викидів, спрямованих у наш бік, не спостерігали.

Натомість 8 січня ця ж активна область видала одразу кілька спалахів класу C, включно з подіями C4,4 і C5 тривалої дії. Вони супроводжувалися слабкими частковими гало-викидами, які можуть наздогнати один одного й наблизитися до Землі 11 січня.

Яка ситуація зараз?

На момент публікації цього матеріалу вчені спостерігають дещо підвищену активність в магнітосфері Землі, проте вона ще не перейшла поріг, за якого починається магнітна буря.

Наразі Земля вже перебуває під впливом області взаємодії потоків сонячного вітру, так званого CIR, що пов’язано з великою корональною дірою. Явища CIR виникають, коли швидкий сонячний вітер, випущений корональною дірою, наздоганяє в космосі повільніший потік, випущений раніше. Вони поєднуються і пришвидшуються, створюючи своєрідну ударну хвилю.

Це підвищує ймовірність періодичних слабких або помірних геомагнітних збурень найближчими днями.

Який прогноз?

Наразі NOAA вказує можливі збурення на рівні G1, що є найнижчим рівнем збурень з можливих на шкалі.

Проте якщо слабкі викиди плазми все ж накладуться на швидкий сонячний вітер, рівень активності теоретично може зрости до G2, хоча такий сценарій наразі вважається малоймовірним, пише дослідник космічної погоди Вінсент Ледвіна.

Вплив високошвидкісного потоку, ймовірно, триватиме кілька днів, хоча протягом вихідних він буде слабшати.

Які наслідки для України?

Геомагнітні бурі поділяють за спеціальною шкалою космічної погоди NOAA від G1 до G5:

G1 – це незначний рівень. Тут можливі слабкі коливання в електромережі через появу незначних додаткових струмів. Але запобіжники електростанцій не повинні спрацьовувати. Вплив на роботу супутників лише незначний. Полярне сяйво на цьому рівні можливе лише на найвищих північних широтах. Мігруючі тварини здатні відчувати навіть цей найслабший вплив.

G2 або помірний рівень. У високоширотних енергосистемах можуть виникати аварійні ситуації з напругою, тривалі шторми можуть спричинити пошкодження трансформаторів. Космічні апарати можуть потребувати коригування положення, оскільки через роздування атмосфери Землі внаслідок бурі можливе їхнє падіння з орбіти. Тут уже відчувається вплив на радіосигнали на планеті, які можуть згасати на високих широтах. Полярне сяйво спускається до 55 градусів широти.

Але обидва вони не стосуються України, тому що наша країна знаходиться занадто далеко на півдні, щоб такі слабкі збурення могли на нас вплинути. Тож не варто очікувати полярних сяйв чи інших ефектів.

Великий спалах на зворотному боці: про що він говорить

Окремо спостерігався повний гало-викид із зворотного боку Сонця, який прямої загрози для Землі не несе. Сталося це 8 січня з невідомої області. Коронограф CCOR-1 NOAA на GOES-19 зафіксував вибух, який свідчить про наявність активної групи сонячних плям на далекому боці Сонця.

Ця група плям може вже через тиждень чи два обернутися до нас і продовжити викидати спалахи та плазму, що обернеться збуреннями на Землі. Науковці не кажуть, якої потужності був спалах і викид 8 січня, тому ми не можемо оцінити можливості цієї групи плям. Коли вони з'являться з-за краю видимого сонячного диска, плямам присвоять номер і почнуть спостереження за їхньою активністю.