Магнитная буря приближается: что прогнозируют для Земли после крупной вспышки на Солнце

После некоторого затишья Солнце вошло в фазу повышенной активности, что привело к серии мощных взрывов на его поверхности. Одна из таких вспышек вызвала выброс раскаленной плазмы, который, по прогнозам исследователей, может задеть нашу планету уже в ближайшие выходные.

Чего ждать от магнитной бури и когда она будет?

Согласно последним данным мониторинга космической погоды, 26 апреля 2026 года Земля может оказаться под влиянием магнитной бури уровня G1. Это слабый уровень шторма, который не должен повлиять на Украину. Причиной такого прогноза стал корональный выброс массы, зафиксированный после солнечной вспышки класса M1, произошедшей 23 апреля, пишет SolarHam.

Источником этого возмущения является солнечное пятно в регионе AR4420, расположенное в северо-восточном квадранте Солнца. Ожидается, что поток плазмы нанесет лишь касательный удар по магнитному полю Земли, однако этого достаточно для введения режима наблюдения за геомагнитной обстановкой.

Стоит отметить, что AR4420 еще не полностью обращена к нам, именно поэтому ее выброс заденет нас лишь частично. Но она постепенно поворачивается в сторону нашей планеты, занимая все более прямую позицию для возможных дальнейших выбросов. Это означает, что если она будет вспыхивать в следующие неделю – две, вероятность более прямого удара возрастает.

Еще большие вспышки произошли 24 апреля

В то же время другой регион – пятно AR4419 – продемонстрировал чрезвычайную активность 24 апреля. В течение короткого периода здесь произошло сразу две сверхмощные вспышки класса X:

Первая вспышка уровня X2.5 произошла в 01:07 по всемирному координированному времени.

Уже через семь часов, в 08:13, та же область спродуцировала еще один мощный взрыв класса X2.52, пишет SpaceWeatherLive.



Вспышка класса X2.52 / Фото SolarHam

Хотя эти гигантские вспышки сопровождались значительными выбросами корональной массы, их направление пока не представляет прямой угрозы для Земли. Поскольку область AR4419 смещается к западному краю солнечного диска, большая часть солнечного вещества направлена на северо-запад, за пределы линии Солнце – Земля.

Однако ученые не исключают возможности слабого соприкасающегося воздействия даже от этих событий. Вторая по мощности вспышка была связана с радиоизлучением второго типа, а скорость выброса плазмы оценивается примерно в 1293 километра в секунду. Такое стремительное перемещение вещества и значительное корональное затмение указывают на большой масштаб события.

Далее будет

Магнитные конфигурации обеих активных зон классифицируются как Бета-Гамма-Дельта, что указывает на их сложность и высокий потенциал к дальнейшим мощным извержениям. Пока AR4419 отходит за видимый горизонт Солнца, внимание смещается на AR4420, чье влияние на земную атмосферу может усилиться.

Для жителей высоких широт этот период может стать временем появления ярких полярных сияний, поэтому наблюдателям за ночным небом советуют быть бдительными в течение выходных.

Стоит отметить, что с 24 по 26 апреля также возможно влияние корональных дыр CH1360 и CH1359, пишет solen.info. Они обычно вызывают события на уровне G1. Но несмотря на то, что прогнозируемая на 26 апреля буря также относится к слабой категории, суммарный эффект от нескольких выбросов может изменить общую геофизическую картину и вырасти, например, до G2.