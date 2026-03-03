Хватит читать лживые прогнозы о магнитных бурях: где правда и почему 3 марта будет спокойно

В сети часто появляются пугающие графики с красными зонами, которые обещают недели геомагнитного хаоса. Однако большинство таких предупреждений не имеют ничего общего с реальной наукой и физикой процессов, происходящих на Солнце. Современные технологии имеют свои пределы, а наша звезда остается слишком непредсказуемым объектом, чтобы позволить человечеству заглядывать далеко в будущее.

Почему наука не способна предсказать солнечную активность на недели вперед?

Прогнозирование космической погоды – это процесс, который существенно отличается от обычных метеорологических прогнозов. На сегодня человечество только начинает понимать сложные механизмы работы звезд, а наши технологические возможности имеют жесткие ограничения, пишет 24 Канал.

Смотрите также Новая солнечная обсерватория вышла на постоянную орбиту, чтобы выполнить сверхважную миссию

Основным источником магнитных бурь является солнечная активность, которая проявляется в форме вспышек и корональных выбросов массы. Когда на поверхности Солнца возникают пятна – зоны с аномальными магнитными полями и низкой температурой – они могут стать эпицентром энергетического взрыва. Однако появление конкретного пятна или точный момент вспышки предсказать заранее невозможно. Наука может лишь констатировать факт, что событие уже произошло.

Сама солнечная вспышка является мощным выбросом энергии, излучение от которого движется со скоростью света и достигает нашей планеты всего за 8 минут. Такой всплеск может повлиять на радиосвязь, но он не является магнитной бурей в привычном понимании.

Настоящая буря возникает только тогда, когда вспышка сопровождается корональным выбросом массы – облаком плазмы, состоящей из электронов и ионов. Эта материя движется значительно медленнее: в среднем она преодолевает расстояние до Земли за 3 суток, хотя самые быстрые потоки могут долететь за 1 сутки, а самые медленные – за 5 суток. Именно этот временной промежуток и является окном, в котором возможен прогноз.

Таким образом любые календари магнитных бурь на месяц являются ничем иным, как псевдонаучной манипуляцией для сбора просмотров.

На чем базируется ложь о магнитных бурях?

Популярные ресурсы, которые публикуют графики на месяц или даже 10 дней вперед, в том числе и украинские, часто базируют их на общих показателях солнечной активности, взятых с ресурса Meteoagent, а не на реальных выбросах плазмы. Сам Meteoagent, по некоторым признакам, может иметь российское происхождение, хоть и имеет версию сайта на украинском языке. Однако суть даже не в этом.

Активность Солнца – это комплексное понятие, включающее количество пятен, вспышки, выбросы, корональные дыры, параметры солнечного ветра и прочее. Но вот проблема: мы не умеем прогнозировать ничего из этого. Мы лишь знаем приблизительные временные рамки роста и спада солнечной активности в пределах 11-летнего солнечного цикла. Проще говоря, нам известно, что с 2022 по примерно 2027 год звезда будет в активной фазе, а солнечный максимум приходился где-то на лето 2024 года.

Однако мы не знаем, сколько будет солнечных пятен в конкретное время (они возникают хаотично), где они будут расположены (на видимой стороне или обратной), какая будет их магнитная активность, будут ли они продуцировать вспышки, закончится ли хотя бы одна вспышка выбросом корональной массы, полетит ли этот выброс в сторону Земли и в каком объеме и тому подобное.

Все это – огромное количество переменных, которые обновляются в реальном времени. Ученые могут только наблюдать это все и констатировать факт проявления.

Однако вернемся к Meteoagent и его информации. Хотя многие СМИ подают его данные как показатели магнитных возмущений на конкретные дни, внимательный читатель должен заметить, что даже сам сайт указывает, что он предоставляет данные не о магнитных бурях, а об усредненной солнечной активности. То есть он прогнозирует, будет ли звезда активной в определенные дни. А мы уже знаем, что активность не равна возмущениям на Земле. Активность может проявляться просто в наличии солнечных пятен – без вспышек и выбросов.

Более того, его данные обновляются каждые 10 минут, и "красный прогноз" на дату через неделю или две недели может стать "зеленым" уже через несколько часов. И наоборот.

Если бы магнитные бури происходили одновременно с выбросами на Солнце или хотя бы через несколько минут после них, тогда данные Meteoagent еще каким-то образом можно было бы считать релевантными, да и то не в каждом случае, поскольку этот сайт не показывает конкретные события и их характеристики, а только общие тенденции. Однако выбросам нужно 3 – 5 дней, чтобы долететь до Земли.

Если график показывает красный уровень, это лишь означает, что на Солнце много пятен. Но не факт, что они взрывались, так же как не факт, что они кончились выбросами в сторону Земли. Meteoagent вообще не собирает данные о конкретных событиях.

Как же узнать информацию о магнитных бурях?

Прежде всего, внимательно проверяйте источники, на которые ссылается издание, из которого вы черпаете информацию о бурях. Если это Meteoagent – смело закрывайте страницу, ведь там вы не увидите ни одного правдивого прогноза.

Информацию могут предоставить следующие ресурсы:

SolarHam – детальные обзоры событий и прогнозы.

Spaceweather – короткие отчеты о событиях каждый день.

Solen.info – показывает вспышки, отчитывается о выбросах и корональных дырах, демонстрирует состояние Солнца на конкретный день.

Обратитесь к одному из предоставленных выше сайтов, проверьте, были ли вспышки на Солнце и какие прогнозы на них дают ученые. Не каждую вспышку и выброс возможно проанализировать сразу. О некоторых информация становится известна только на следующий день.

Как правило, ученые сразу указывают дату прибытия выброса, поэтому вы можете узнать, когда начнется магнитная буря. Однако если этого не указали, вы можете рассчитать самостоятельно. Обычно это три дня. Однако в редких случаях срок прибытия волны плазмы 1 – 2 дня для очень быстрых потоков, или 5 дней – для медленных. В отчетах такие параметры всегда отражены.

Зачем вам вообще следить за возмущениями?

Вопрос влияния магнитных бурь на человека до сих пор не имеет четкого ответа. Исследования в этой сфере продолжаются десятилетиями, но результаты часто противоречат друг другу. Часть работ демонстрирует статистические связи, однако убедительного механизма влияния пока не установлено.

В частности, в журнале International Journal of Biometeorology публиковали материалы, где прослеживается корреляция между периодами геомагнитных бурь и ростом количества сердечно-сосудистых событий – инфарктов и инсультов. В то же время сами авторы отмечают, что речь идет именно о корреляции, а не доказанной причинно-следственной связи. Кроме того, эти выводы требуют повторной проверки в различных выборках и регионах.

Отдельная группа исследований касается нейрофизиологии. Есть данные, что изменения магнитного поля Земли могут влиять на выработку мелатонина – гормона, который регулирует циркадные ритмы. В 2014 году ученые сообщали о нарушении сна и повышенной усталости у отдельных людей во время геомагнитных возмущений. Однако эффект не был универсальным и наблюдался не у всех участников, что может свидетельствовать об их индивидуальных особенностях, а не о закономерности.

Еще одна гипотеза связывает магнитные бури с психоэмоциональным состоянием. Некоторые работы фиксировали повышение уровня тревожности, депрессивных проявлений и даже суицидальных настроений в периоды активных геомагнитных колебаний. Другие исследователи указывали на возможную связь с ростом стресса и изменениями настроения. Однако эти данные остаются неоднозначными, а многие специалисты призывают к осторожности в интерпретации результатов.

В то же время значительная часть научных работ не выявила статистически значимого влияния магнитных бурь на здоровье человека. Скептически настроенные исследователи подчеркивают, что многие положительные результаты базируются на больших массивах данных без четкого биофизического объяснения механизма действия.

Не стоит забывать и о многочисленных сопутствующих факторах. На самочувствие влияют атмосферное давление, температура воздуха, уровень загрязнения, качество сна, хронический стресс и образ жизни. Если человек испытывает головную боль в день магнитной бури, это не означает автоматическую причинную связь. Речь идет скорее о возможном совпадении – вы обращаете внимание на это только тогда, когда у вас что-то болит и связываете это с бурей. Когда же вы чувствуете себя хорошо, вы даже не догадываетесь, что прямо сейчас происходят возмущения, потому что не проверяете.

Отдельно рассматривается эффект самовнушения. Человек, который регулярно читает прогнозы космической погоды и ожидает ухудшения состояния, может подсознательно интерпретировать обычные симптомы как следствие бури. Если же о геомагнитной активности не сообщают или человек не следит за ней, подобные симптомы часто не связываются с космическими явлениями.

Подытоживая, можно сказать прямо: доказательной базы для однозначного утверждения о влиянии магнитных бурь на большинство людей пока что нет. Существуют отдельные исследования, которые намекают на возможную связь, но они не формируют согласованной картины. На сегодня влияние геомагнитных возмущений на организм человека остается гипотезой, что требует дальнейших системных и контролируемых исследований.

Магнитные бури 3 – 6 марта?

Нет, возмущений в эти дни нет и не прогнозируют, что можно подтвердить на сайте NOAA. На Солнце не было корональных выбросов массы в сторону Земли с 28 февраля по 2 марта. Это означает, что с 3 по 6 марта возмущения просто невозможны, потому что ничто их не запустит.

Сейчас даже нет заметных корональных дыр. Одна небольшая скоро пройдет через центр солнечного диска, но даже если она будет выпускать усиленный солнечный ветер, нужны минимум три дня, чтобы он до нас долетел.