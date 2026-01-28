Что будет делать спутник SOLAR-1?

Спутник SOLAR-1 осуществил последний запуск двигателей и занял финальную орбитальную позицию в одной из точек Лагранжа 23 января 2026 года. Эта уникальная позиция находится на расстоянии около 1,6 миллиона километров от нашей планеты и позволяет космическому аппарату непрерывно следить за Солнцем и космической погодой еще до того, как она достигнет Земли, пишет NOAA.

Миссия, которая ранее называлась SWFO-L1, а 27 января была переименована в SOLAR-1, стартовала 24 сентября 2025 года из космического центра Кеннеди во Флориде на ракете SpaceX Falcon 9. SOLAR-1 сопровождали две исследовательские миссии NASA – зонд Interstellar Mapping and Acceleration Probe (IMAP) и обсерватория Carruthers Geocorona Observatory.



SWFO-L1 был запущен 24 сентября 2025 года на борту ракеты SpaceX Falcon 9 / Фото NOAA/NASA/SpaceX

Обсерватория оборудована четырьмя основными инструментами:

Сенсором солнечного ветра (SWiPS).

Детектором супратермальных ионов (STIS).

Магнитометром (MAG).

Компактным коронографом (CCOR).

Эти приборы будут собирать данные о солнечном ветре, термальную плазму, магнитное поле и выбросы корональной массы в режиме реального времени.

Директор Офиса наблюдений за космической погодой NOAA Грег Марлоу отметил, что SOLAR-1 является первым американским спутником, разработанным исключительно для постоянных оперативных наблюдений за космической погодой, что является серьезным шагом вперед в защите от солнечных штормов, цитирует SpaceNews.

Обсерватория будет непрерывно передавать данные на Землю без перерывов и помех:

Изображения выбросов корональной массы с коронографа будут поступать к специалистам Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) в течение 30 минут после получения их спутником. Это значительно быстрее по сравнению с другими исследовательскими аппаратами – например, коронограф обсерватории SOHO может передавать снимки в течение восьми часов.

Данные от других инструментов SOLAR-1 будут поступать в течение пяти минут.



SOLAR-1 находится в точке Лагранжа L1, где силы притяжения Земли и Солнца взаимно компенсируют друг друга, позволяя космическим аппаратам оставаться в стабильном положении бесконечно долго и не нуждаться в корректировке орбиты / Фото NOAA

Шон Дал, координатор службы SWPC, отметил, что SOLAR-1 станет впечатляющим новым инструментом для мониторинга и прогнозирования космической погоды не только для США, но и для всего мира, ведь космическая погода является глобальной проблемой. По его словам, от событий космической погоды могут пострадать все – от фермеров в поле до операторов критических систем и даже солдат в бою.

Прощаемся со старожилами

SOLAR-1 заменит устаревшие спутники, которые работают сверх запланированного срока службы и имеют ограниченные ресурсы. Среди них:

Обсерватория SOHO, запущена в 1995 году совместно Европейским космическим агентством и NASA.

Зонд ACE 1997 года.

Обсерватория DSCOVR 2015 года.

Такая смена поколения обеспечит непрерывность наблюдений в точке Лагранжа L1.

Короткая презентация SOLAR-1: смотрите видео

Проблемы космической погоды

Космическая погода может существенно влиять на повседневную жизнь людей. Геомагнитные бури вызывают изменения в магнитосфере и ионосфере Земли, что может повреждать энергетические объекты, нарушать коммуникации и наносить вред спутникам и астронавтам.

Своевременные наблюдения позволяют предупреждать сбои GPS и коммуникаций, которые влияют на морской, авиационный и сельскохозяйственный секторы. Также они информируют авиакомпании и астронавтов об опасных радиационных условиях, позволяют отключать элементы энергосети и переводить спутники в безопасный режим.

Когда спутник полноценно заработает?

После комплексной проверки и валидации инструментов ожидается, что SOLAR-1 начнет оперативную службу весной 2026 года. Вслед за этой обсерваторией должен быть запущен SOLAR-2 и другие миссии в рамках программы Space Weather Next, которая обеспечит непрерывность и расширит возможности наблюдений в 2030-х годах.