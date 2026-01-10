Как работают точки Лагранжа?

Точки Лагранжа, также известные как точки либрации или L-точки, представляют собой места в системе двух массивных тел, где гравитационные силы этих тел и центробежная сила уравновешиваются. Концепцию впервые описал французский математик Жозеф Луи Лагранж в 1772 году во время решения знаменитой "проблемы трех тел". Он теоретически вычислил, что гравитационное поле Земли может нейтрализовать притяжение Солнца в пяти конкретных областях пространства, пишет 24 Канал.

Все пять точек Лагранжа расположены в плоскости вращения массивных тел и обозначаются латинской буквой L с числовыми индексами от 1 до 5. Первые три точки находятся на одной линии, проходящей через оба массивные тела, поэтому их называют коллинеарными. Точки L4 и L5 размещены в вершинах равносторонних треугольников, основу которых составляет ось между двумя основными телами, и их называют треугольными или троянскими точками.

Ключевая особенность этих мест заключается в том, что объект с мизерной массой, размещенный в точке Лагранжа, не испытывает суммарной силы и может оставаться неподвижным относительно двух массивных тел. Для системы Солнце-Земля такие точки создают усиленные зоны притяжения и отталкивания, где космические аппараты теоретически могут находиться неограниченное время.



Точки Лагранжа / Фото NASA

Почему точки Лагранжа критически важны для космических миссий?

Точки Лагранжа предоставляют уникальные возможности для космических исследований, поскольку позволяют существенно уменьшить затраты топлива на поддержку позиции аппарата. Если аппарат приблизится больше к Солнцу, звезда начнет его притягивать и операторам придется включать двигатели спутника, чтобы вывести его обратно. Если подлетит ближе к Земле, притяжение планеты возьмет верх и победит гравитацию Солнца.

Наибольший интерес для ученых представляют точки L4 и L5, которые являются единственными стабильными областями среди всех пяти. Объект, попавший в эти точки, может оставаться там миллиарды лет без дополнительных корректировок орбиты.

Точка L2 особенно пригодна для астрономических наблюдений, ведь космический аппарат в ней находится достаточно близко к Земле для надежной связи, может удерживать Солнце, Землю и Луну позади себя для бесперебойного получения солнечной энергии, а также имеет чистый обзор дальнего космоса. Именно поэтому в точке L2 системы Солнце-Земля размещены или планируется разместить самые мощные космические телескопы современности.

Однако точки L1 и L2 являются нестабильными, что требует регулярной корректировки курса космических аппаратов примерно каждые 23 дня. Изменения орбит массивных тел через несколько месяцев приводят к смещению области отсутствия гравитации, поэтому космическому телу приходится совершать различные маневры для сохранения позиции.

Несмотря на это ограничение, использование точек Лагранжа остается самым эффективным способом размещения научных инструментов для длительных исследований космоса с минимальными энергетическими затратами.