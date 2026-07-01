Магнитные бури в июле: месяц начинается с колоссальной вспышки на Солнце

Солнечная активность в конце июня достигла пиковых значений, что сулило жителям Земли непростое начало нового месяца. Мощные процессы в солнечной короне и появление сложных групп пятен заставили астрофизиков пристально следить за каждым движением нашего светила, ведь последствия этих событий мы ощутим уже в ближайшее время.

Что произошло на Солнце и когда ожидать последствий?

Июнь завершился чрезвычайно мощным аккордом: Солнце выпустило вспышку класса X1.11, относящуюся к категории наиболее интенсивных энергетических событий. Этот взрыв был зафиксирован 30 июня в 23:50 по киевскому времени в активной группе пятен AR4479. Поскольку этот регион недавно прошел центральный меридиан Солнца, он фактически "смотрит" прямо на нашу планету, что делает нас прямой мишенью для сопутствующего выброса корональной массы, пишет издание SpaceWeather.

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Взрыв сопровождался интенсивным радиоизлучением II типа. Приборы зафиксировали, что скорость потока плазмы достигла впечатляющих 1496 километров в секунду.

Крупная вспышка класса X1.11

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Кроме того, ученые наблюдали так называемый десятисантиметровый радиовсплеск мощностью 409 солнечных единиц потока, который длился 9 минут. Такие показатели свидетельствуют о том, что выброс был не только быстрым, но и чрезвычайно плотным.

Тип солнечных радиоизлучений II класса от переднего края выброса свидетельствует о том, что он движется со скоростью около 1400 километров в секунду – это быстрое и мощное штормовое облако,

– прокомментировали ситуацию специалисты.

Состояние солнечных пятен и предыстория активности

В настоящее время особое внимание ученых привлекают два региона.

Первый – AR 4479, который стал источником главной вспышки. Он имеет сложную магнитную структуру, что и обусловило столь высокую интенсивность взрыва.

Второй активный регион – пятно AR4475, которое также не является спокойным. Ранее в тот же день, 30 июня в 15:57 по киевскому времени, там произошла вспышка класса M5.8. Несмотря на свою силу, этот взрыв не вызвал значительного выброса плазмы в сторону Земли.

Важно отметить, что нынешняя геомагнитная нестабильность носит накопительный характер. Еще 26 июня Солнце выпустило медленный поток плазмы, край которого достиг нашей планеты лишь 30 июня, вызвав небольшое возмущение уровня G1. Скорость солнечного ветра тогда была относительно умеренной – около 440 километров в секунду.

Влияние на технику и радиосвязь

Первые последствия вспышки класса X1.1 ощутились очень быстро. Радиационное излучение, которое, в отличие от выброса плазмы, распространяется со скоростью света, ионизировало верхние слои земной атмосферы уже через 8 минут, что привело к кратковременному исчезновению коротковолновой связи над Северной Америкой и Тихим океаном. Моряки и радиолюбители, работавшие на частотах ниже 25 мегагерц, могли наблюдать полную потерю сигнала в течение 20–30 минут.

Однако наибольший интерес вызывает именно выброс корональной массы (CME). Первые снимки коронографов подтвердили наличие явления, которое астрономы называют "полным гало" – это означает, что облако плазмы расширяется так, будто оно полностью окружает солнечный диск, что обычно свидетельствует о движении прямо к нашей планете.

Основная масса плазмы движется на север, однако при наличии признаков частичного гало ожидаем столкновения с Землей 3 июля,

– добавили исследователи в отчете.

Прогноз магнитных бурь с 1 по 5 июля

График геомагнитной активности на первую неделю июля будет выглядеть следующим образом:

1 июля и в первой половине 2 июля ожидается относительно спокойное состояние магнитосферы с периодическими колебаниями до уровня "активного" поля. Это затишье перед бурей, пока основная масса плазмы еще преодолевает расстояние от Солнца до Земли.

ожидается относительно спокойное состояние магнитосферы с периодическими колебаниями до уровня "активного" поля. Это затишье перед бурей, пока основная масса плазмы еще преодолевает расстояние от Солнца до Земли. Поздно вечером 2 июля и в течение 3 июля прогнозируется основной удар. По данным моделей NASA и NOAA, Землю накроет магнитная буря. Скорее всего, это будет шторм уровня G1 или G2. Однако некоторые специалисты не исключают даже более серьезных возмущений, если скорость и плотность плазменного облака сохранятся на высоком уровне.

прогнозируется основной удар. По данным моделей NASA и NOAA, Землю накроет магнитная буря. Скорее всего, это будет шторм уровня G1 или G2. Однако некоторые специалисты не исключают даже более серьезных возмущений, если скорость и плотность плазменного облака сохранятся на высоком уровне. 4–5 июля магнитное поле постепенно начнет стабилизироваться, однако ситуация останется нестабильной. Многое будет зависеть от направления межпланетного магнитного поля, в частности от его компоненты Bz, которая определяет, насколько легко солнечная энергия проникает в нашу магнитосферу.

Несмотря на ожидания полярного сияния, ученые пока сохраняют осторожность в прогнозах. Хотя вспышка была мощной, траектория основной массы плазмы, направленная чуть севернее, может лишить жителей средних широт визуального шоу, ограничившись лишь геомагнитными возмущениями.