Магнитные бури в марте: чего ждать от космической погоды в начале весны

Несколько активных зон на видимой стороне Солнца снова привлекли внимание наблюдателей. За последние дни зафиксирована серия вспышек различной интенсивности, а прогнозы указывают на возможные геомагнитные возмущения вблизи Земли. Ситуация развивается постепенно, но требует мониторинга.

Что происходит на Солнце и стоит ли ждать геомагнитных возмущений?

По состоянию на 2 марта 2026 года на стороне Солнца, обращенной к Земле, насчитывается шесть пронумерованных активных регионов. Наибольшее внимание специалистов привлекают зоны AR4381 и новая AR4384. В течение последних 24 часов именно вокруг них были зафиксированы многочисленные незначительные вспышки класса C, но ни одного коронального выброса массы, пишет SolarHam.

Вспышки класса C считаются слабыми по шкале рентгеновского излучения, однако их частота свидетельствует о росте магнитного напряжения в активных зонах. Несмотря на то, что пока речь идет лишь о незначительных событиях, в прогнозах на начало недели сохраняется вероятность умеренной вспышки класса M. Такие явления уже способны вызывать радиопомехи на коротких волнах и, при определенных условиях, влиять на космическую погоду вблизи Земли.



Солнечные пятна / Фото SDO/HMI/SolarHam

Несколькими днями ранее, 28 февраля, активность оставалась на низком уровне. Регионы AR4378, AR4380 и AR4381 также продуцировали лишь слабые C-вспышки. В последние дни февраля, как пишет solen.info, также не заметили никаких выбросов.

В целом текущая ситуация выглядит крайне спокойной. Учитывая все отсутствие событий не следует ожидать магнитные бури в течение ближайших дней. По меньшей мере до 5 марта на Земле будет спокойно.

Однако постепенное увеличение количества активных зон и частоты вспышек указывает на потенциал дальнейшего усиления активности. Ключевым фактором будет оставаться магнитная конфигурация пятен в регионах AR 4381 и AR 4384 в ближайшие дни.