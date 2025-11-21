Ученые до сих пор исследуют колоссальную магнитную бурю, поразившую Землю в 2024 году: новое открытие

В мае 2024 года наша планета пережила самый мощный за последние два десятилетия геомагнитный удар. Это событие стало уникальным шансом для ученых, которые впервые в истории смогли наблюдать в реальном времени, как защитная плазменная оболочка Земли буквально коллапсирует под давлением солнечного ветра, а ее восстановление длится гораздо дольше, чем кто-либо мог предсказать.

Что теперь выяснили о магнитной буре века?

Геомагнитный супершторм, накрывший Землю в мае 2024 года, не просто подарил жителям многих стран яркие полярные сияния, но и стал серьезным испытанием для магнитосферы нашей планеты. В эпицентре внимания исследователей оказалась плазмосфера – тороидальная область, наполненная холодной плазмой, простирающаяся на тысячи километров над поверхностью и служит своеобразным буфером между атмосферой и радиационными поясами, пишет 24 Канал со ссылкой на SciTechDaily.

Новые данные, полученные благодаря японскому научному спутнику Arase, показали, что во время пиковой активности шторма эта оболочка подверглась сокрушительному воздействию. Солнечный ветер и выбросы корональной массы настолько сильно сжали магнитосферу, что плазмосфера фактически была "раздавлена". Вместо привычной формы, она сжалась до критически малых размеров, а огромные массы заряженных частиц были вырваны из нее и выброшены в открытый космос, образуя так называемые плазменные шлейфы.

Самым большим открытием для научного сообщества стала динамика процесса восстановления. Ранее считалось, что после завершения активной фазы шторма плазменная оболочка возвращается к норме относительно быстро – обычно это вопрос нескольких десятков часов. Однако на этот раз спутник Arase зафиксировал аномалию: процесс регенерации растянулся на несколько суток. Истощенная плазмосфера оставалась уязвимой значительно дольше, чем показывали компьютерные модели, говорится в исследовании, которое опубликовали 20 ноября в журнале Earth, Planets and Space.

Что это нам дает?

Это наблюдение кардинально меняет понимание космической погоды. Плазмосфера играет ключевую роль в защите спутников от высокоэнергетических электронов радиационных поясов Ван Аллена. Когда эта "подушка безопасности" исчезает или истончается на длительное время, низкоорбитальные аппараты и системы GPS оказываются под угрозой радиационного повреждения.

Полученные данные помогут скорректировать прогнозы космической погоды, ведь теперь понятно: после "большого удара" Земля остается "обнаженной" перед космической радиацией дольше, чем мы думали. Это критически важно для планирования будущих пилотируемых миссий и защиты орбитальной инфраструктуры, которая становится все более уязвимой к капризам нашей звезды.

Вспоминаем бурю

Ученые напоминают, что тот майский шторм принадлежал к классу G5 – самого высокого уровня по шкале геомагнитной активности. Полярные сияния тогда были настолько сильными, что добрались до экватора. Видели их тогда и в Украине. В частности, увидеть впечатляющее явление посчастливилось жителям Киевской, Харьковской и Сумской областей, а уже через несколько дней сияния растянулись почти по всей территории страны, от востока до запада.

Эта буря, которая растянулась на три дня, стала самой сильной со времен так называемых "Хэллоуинских штормов" 2003 года. Ее причиной стала серия мощных солнечных вспышек и выбросов корональной массы из большого и сложного скопления солнечных пятен. С 8 по 14 мая этот регион произвел по меньшей мере 11 солнечных вспышек X-класса, самого высокого по мощности. Кроме того, в соседние дни наблюдались меньшие по интенсивности возмущения.

Несколько выбросов корональной массы, двигаясь к Земле с разной скоростью, слились в один мощный поток плазмы. Это привело к длительному и интенсивному воздействию на магнитосферу Земли. Ученые назвали это событие одним из самых масштабных световых шоу за последние 500 лет. Источники отмечали, что сияния наблюдали в Мексике и в тропических регионах, а фотографии свечения в небе публиковали даже на островах, расположенных за экватором.

Еще одним следствием стали сбои в работе спутников Starlink компании SpaceX. Илон Маск тогда предупредил об ухудшении связи, отметив, что спутники находятся под сильным давлением из-за магнитной бури.

Подобные события случаются крайне редко, но именно они позволяют выявить слабые места в наших знаниях об околоземном пространстве.