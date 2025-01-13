Они уже давно ничего не изобретали: Марк Цукерберг набросился на Apple в интервью Джо Рогану

Марк Цукерберг кардинально меняет свою политику и риторику перед вступлением Трампа в должность президента. Вместе с основателями и директорами других корпораций он отменяет программы по обеспечению равных прав, меняет правила модерирования в своих соцсетях и вернет политический контент в Facebook, Instagram и Threads. Он также дал большое интервью Джо Рогану, наговорив много сомнительных вещей.

Что сказал Цукерберг

Разговор с Цукербергом длится почти три часа. Во время него вам может показаться, что все предыдущие годы он только притворялся, что его соцсети – это некие сейфспейсы, где люди разных взглядов, происхождений и других характеристик могут чувствовать себя в безопасности от дискриминации разного года, а сам он – первый, кто всячески поддерживает равноправие, инклюзивность и разнообразие. Теперь он делает разворот, заявляя о росте "культурно кастрированных" компаний, которые стремятся дистанцироваться от "мужской энергии". По его словам, теперь нам нужно "немного больше агрессии", которая "имеет свои преимущества, которые являются действительно положительными". Недоволен он и некоторыми конкурентами. Например, Apple, по его мнению, уже много лет не делала ничего действительно заметного и прорывного, сообщает 24 Канал.

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Мне кажется, что они уже давно не изобретали ничего великого. Стив Джобс изобрел iPhone, а они просто сидят на нем 20 лет спустя. Так как они зарабатывают больше денег как компания? Ну, они делают это, в основном, за счет вытеснения всех,

– говорит Цукерберг.

По его мнению, "яблочная" компания прибегает к антиконкурентной политике благодаря своей "экосистемной стратегии". Поскольку iPhone якобы не продаются все большими тиражами из года в год, а прибыли все равно растут, можно сделать вывод, что такой подход действительно работает. Например, наушники AirPods без проблем работают с iPhone, потому что Apple создала специальный протокол соединения. Но когда другие компании просят использовать этот протокол, Apple отказывает, объясняя это тем, что не хочет нарушать конфиденциальность. Таким образом другие производители просто не могут выпустить совместимые с продуктами компании вещи, заставляя пользователей покупать только устройства от самой Apple.

Основатель Meta говорит, что его компания просила использовать протокол Apple для своих смарт-очков Ray-Ban, однако получила отказ, поскольку "протокол недостаточно безопасен для третьих лиц".

Он также считает, что компания Apple создает социальное давление, особенно среди молодых пользователей, когда в своем приложении для обмена сообщениями iMessage разделяет пользователей, которые имеют iPhone, и которые не имеют. Это проявляется в виде интерфейсных решений, где такие пользователи имеют разный цвет сообщений.

Они делают голубой пузырь, зеленый пузырь. Детей они фактически ставят в неудобное положение. Если у тебя нет синего пузыря, ты не крутой,

– говорит Цукерберг.

Эти и другие практики вроде бы создают мощный социальный эффект блокировки, который удерживает пользователей в экосистеме Apple, добавляет он. Таким образом все хотят иметь iPhone, чтобы не быть белой вороной среди сверстников.

Добавьте сюда еще высокую комиссию в App Store, через которые, по его мнению, малые разработчики даже "не могут начать бизнес", и постоянные ссылки на конфиденциальность и безопасность, которые компания якобы использует только как отговорку для объяснения своих антиконкурентных решений, и мы получаем целого монстра, которым рисует Цукерберг компанию Apple.

Но он видит и хорошие новости. Например, он похвалил Джо Рогана, поскольку тот дает таким людям, как Цукерберг, озвучивать свои проблемы на глобальной сцене, что может повышать осведомленность. Он также упомянул о победе Дональда Трампа на выборах, как о положительном моменте, который будет способствовать изменениям.