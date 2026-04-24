На Марсе заметили, как древний вулканический пепел меняет поверхность планеты

Европейский орбитальный аппарат Mars Express передал новые детальные снимки равнины Utopia Planitia на Марсе. Они показали не только следы древнего моря, но и изменения поверхности, которые продолжаются прямо сейчас, в частности перемещение древнего вулканического пепла под действием марсианских ветров.

Камера High Resolution Stereo Camera зафиксировала новые детали региона Utopia Planitia – огромной низменности на севере Марса, которая простирается примерно на 3300 километров, пишет Space.com.

Что увидели ученые на поверхности Марса?

Ученые считают, что Utopia Planitia образовалась после мощного столкновения с небольшим карликовым телом примерно 4,1 – 4,3 миллиарда лет назад. Именно этот удар оставил после себя гигантский бассейн, который впоследствии мог быть заполнен водой.

Дополнительные доказательства этого появились после посадки китайского марсохода Zhurong в 2021 году. Аппарат обнаружил следы прибрежных отложений, которые напоминают древнюю береговую линию. Это стало серьезным аргументом в пользу того, что когда-то Utopia Planitia была частью огромного моря, которое также простиралось до соседнего бассейна Vastitas Borealis.

Даже сегодня вода там не исчезла полностью – она сохраняется под поверхностью в виде льда и вечной мерзлоты. По оценкам исследователей, ее объем может быть сопоставим с водой в озере Верхнем на Земле.

Новые снимки, сделанные в ноябре 2024 года, показали интересное изменение поверхности. Еще в 1970-х годах орбитальные аппараты Viking фиксировали характерный контраст между светло-красной поверхностью Марса и темными участками. Эти темные области – это древний вулканический пепел, богатый на минералы оливин и пироксен.

Сравнение темного пепла на плоскости Утопия между аппаратами Viking в 1976 году и Mars Express в 2024 году / Фото NASA

Теперь Mars Express зафиксировал, что темный материал значительно расширил свою площадь по сравнению с тем, что видели аппараты Viking несколько десятилетий назад. Ученые предполагают два варианта: либо сам вулканический пепел переносится марсианскими ветрами, или светлый верхний слой постепенно сдувается, открывая темные породы под ним.

Это еще раз подтверждает, что Марс не является полностью "мертвой" планетой, как может казаться. Его поверхность продолжает меняться даже сейчас.

На снимках также видны признаки скрытого подповерхностного льда, который ранее, в 2016 году, обнаружил радар Shallow Radar на борту орбитального аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter.

Поверхность Марса / Фото ESA

Когда этот лед постепенно переходит из твердого состояния сразу в газообразное – процесс называется сублимацией – поверхность над ним проседает. Так образуются так называемые scalloped depressions – волнистые впадины с ребристыми краями.

Иногда они сливаются в большие участки, а на их дне появляются полигональные узоры, которые возникают из-за циклов замерзания и испарения воды в течение миллионов лет.

Еще одна интересная деталь – темные трещины длиной до 20 километров и шириной до 2 километров. Их называют грабенами. Они образуются тогда, когда участки поверхности опускаются между разломами коры из-за тектонического растяжения.

На Земле такие структуры также встречаются довольно часто, а на Марсе они свидетельствуют о давней геологической активности. Эти грабены формируют сложную сеть, которая местами напоминает лабиринт.

Исследователи предполагают, что именно эти разломы могут быть намного старше впадин ото льда и даже связанными с исчезновением того самого древнего моря, которое когда-то заполняло Utopia Planitia более четырех миллиардов лет назад.