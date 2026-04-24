Камера High Resolution Stereo Camera зафіксувала нові деталі регіону Utopia Planitia – величезної низовини на півночі Марса, яка простягається приблизно на 3300 кілометрів, пише Space.com.

Що побачили вчені на поверхні Марса?

Вчені вважають, що Utopia Planitia утворилася після потужного зіткнення з невеликим карликовим тілом приблизно 4,1 – 4,3 мільярда років тому. Саме цей удар залишив після себе гігантський басейн, який згодом міг бути заповнений водою.

Додаткові докази цього з'явилися після посадки китайського марсохода Zhurong у 2021 році. Апарат виявив сліди прибережних відкладень, які нагадують стародавню берегову лінію. Це стало серйозним аргументом на користь того, що колись Utopia Planitia була частиною величезного моря, яке також простягалося до сусіднього басейну Vastitas Borealis.

Навіть сьогодні вода там не зникла повністю – вона зберігається під поверхнею у вигляді льоду та вічної мерзлоти. За оцінками дослідників, її об'єм може бути співставним із водою в озері Верхньому на Землі.

Нові знімки, зроблені у листопаді 2024 року, показали цікаву зміну поверхні. Ще в 1970-х роках орбітальні апарати Viking фіксували характерний контраст між світло-червоною поверхнею Марса та темнішими ділянками. Ці темні області – це стародавній вулканічний попіл, багатий на мінерали олівін і піроксен.

Порівняння темного попелу на площині Утопія між апаратами Viking у 1976 році та Mars Express у 2024 році / Фото NASA

Тепер Mars Express зафіксував, що темний матеріал значно розширив свою площу порівняно з тим, що бачили апарати Viking кілька десятиліть тому. Науковці припускають два варіанти: або сам вулканічний попіл переноситься марсіанськими вітрами, або світліший верхній шар поступово здувається, відкриваючи темні породи під ним.

Це ще раз підтверджує, що Марс не є повністю "мертвою" планетою, як може здаватися. Його поверхня продовжує змінюватися навіть зараз.

На знімках також видно ознаки прихованого підповерхневого льоду, який раніше, у 2016 році, виявив радар Shallow Radar на борту орбітального апарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter.

Поверхня Марса / Фото ESA

Коли цей лід поступово переходить із твердого стану одразу в газоподібний – процес називається сублімацією – поверхня над ним просідає. Так утворюються так звані scalloped depressions – хвилясті западини з ребристими краями.

Іноді вони зливаються у великі ділянки, а на їхньому дні з'являються полігональні візерунки, які виникають через цикли замерзання та випаровування води протягом мільйонів років.

Ще одна цікава деталь – темні тріщини довжиною до 20 кілометрів і шириною до 2 кілометрів. Їх називають грабенами. Вони утворюються тоді, коли ділянки поверхні опускаються між розломами кори через тектонічне розтягування.

На Землі такі структури також зустрічаються досить часто, а на Марсі вони свідчать про давню геологічну активність. Ці грабени формують складну мережу, яка місцями нагадує лабіринт.

Дослідники припускають, що саме ці розломи можуть бути набагато старшими за западини від льоду і навіть пов'язаними зі зникненням того самого стародавнього моря, яке колись заповнювало Utopia Planitia понад чотири мільярди років тому.