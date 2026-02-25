Марсоход Curiosity разгадал тайну гигантской "паутины" на Марсе

Марсоход NASA Curiosity предоставил новые данные о необычном районе на горе Эолида в кратере Гейл. То, что с орбиты напоминало гигантскую паутину, оказалось сетью минеральных гребней. Эти структуры подтверждают, что в прошлом на Марсе длительное время была вода, а уровень подземных вод был значительно выше.

Это довольно важное открытие, которое проливает свет на прошлое Красной планеты, объяснили в NASA. Оно помогает лучше понять историю климата и потенциальную пригодность Марса для жизни.

Смотрите также Жизнь на Марсе могли найти и случайно уничтожить еще в 1976 году

Как возникли необычные узоры на поверхности Марса?

Curiosity в течение последних шести месяцев изучает уникальные ячеистые образования под названием boxwork. На поверхности они выглядят как низкие гребни высотой от 1 до 2 метров, между которыми расположены песчаные впадины.

Наземное исследование подтвердило гипотезу, выдвинутую еще в 2014 году на основе орбитальных снимков: эти образования появились благодаря циркуляции воды. В прошлом сквозь трещины в коренных породах просачивались грунтовые воды, оставляя залежи минералов, преимущественно глины и карбонатов.

Эти вещества цементировали участки вокруг разломов, превращая их в прочные гребни. Впоследствии менее устойчивые зоны вымывались ветром, образуя впадины, а центральные трещины остались видимыми как темные линии с высокой концентрацией минералов.

Подробная панорама, созданная в сентябре 2025 года, позволила разглядеть нодулы – минеральные комочки, образующиеся при высыхании подземных вод. Интересно, что они появляются не там, где ожидали ученые, и это пока что загадка.



Нодулы – комочки на гребнях / Фото NASA

Рентгеновский анализ показал четкое разделение: в гребнях преобладают глины, а во впадинах – карбонаты.



Гигантскую "паутину" на Марсе исследовал ровер Curiosity / Фото NASA

Марсоход провел анализ четырех проб почвы, в частности одну из них исследовали на наличие органических соединений. Один из образцов исследовали методом "мокрой химии", который помогает выявлять органические молекулы.

Почему это важно и что дальше?

Обнаружение таких структур высоко на горе Эолида свидетельствует о том, что уровень грунтовых вод на планете когда-то был значительно выше, чем считалось ранее. Это означает, что влажные периоды могли длиться дольше, обеспечивая условия для потенциального существования микробной жизни в течение длительного времени.

Curiosity фактически подтвердил наличие центральных трещин, через которые когда-то просачивалась вода.

В марте Curiosity покинет регион boxwork. Далее команда продолжит исследование сульфатного слоя на горе Шарп – области, сформировавшейся во время высыхания древних водоемов.