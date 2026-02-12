Сейчас ученые призывают пересмотреть результаты экспериментов, чтобы избежать подобных ошибок в будущем. Вопрос становится критическим уже сейчас, когда человечество готовит пилотируемые полеты на Марс и планирует доставку образцов почвы на Землю, что требует четкого понимания того, с чем мы можем столкнуться, рассказывает IflScience.

Что это за история и действительно ли мы могли найти жизнь на Марсе?

В июле и сентябре 1976 года два посадочных модуля проекта NASA Viking совершили историческую посадку на поверхность Марса. Кроме первых детальных снимков пустынного ландшафта, работы провели серию биологических тестов марсианского грунта, пытаясь найти следы активной или древней жизни. Результаты оказались настолько неоднозначными, что они десятилетиями вызывали споры среди астробиологов.



Первое в истории человечества фото поверхности Марса сделанное аппаратом Viking 1 после приземления / Фото NASA

Один из ключевых экспериментов предусматривал добавление в почву воды с питательными веществами и радиоактивным углеродом. Идея была простой: если в земле есть микробы, они поглотят пищу и выделят радиоактивный газ, который зафиксируют датчики.

Как прошел эксперимент?

Первый тест на месте посадки Viking-1 дал положительный результат с уверенностью в 99,7%. Был зафиксирован значительный выброс радиоактивного углекислого газа и кислорода, что указывало на активный обмен веществ. Профессор Дирк Шульце-Макух отмечает, что по стандарту преобладания доказательств Viking действительно нашел микробную жизнь на Марсе. Однако последующие попытки добавить порцию питательных веществ не вызвали повторной реакции.

Несмотря на то, что первый тест на месте посадки Viking 1 в Крисе дал положительный результат на органический синтез (с вероятностью 99,7% по сравнению с контрольным образцом), дальнейшие тесты не дали четких результатов,

– отметил ученый.

Кроме того, приборы зафиксировали хлорированные органические соединения, которые тогдашние ученые восприняли как земное загрязнение, привезенное самим аппаратом.

Тогдашний директор миссии Джеральд Соффен заявил: "нет органики – нет жизни". Большинство научного сообщества согласилось с этим выводом, списав первые положительные результаты на действие агрессивных химических веществ в почве, таких как перхлораты.

Почему же мы снова говорим о жизни на Марсе?

Ситуация изменилась в 2009 году, когда аппарат Phoenix подтвердил, что перхлораты являются естественной частью марсианского грунта. Эксперименты 2010 года доказали: если нагревать органику вместе с перхлоратами (как это делал Viking), образуются именно те хлорированные соединения, которые видели в 1976-м. Это означает, что органические молекулы на Марсе были настоящими, а не "загрязнением" с Земли.

Почему же тогда микробы не отреагировали на вторую порцию воды?

Ответ может крыться в опыте изучения земной пустыни Атакама. Микроорганизмы, адаптированы к экстремальной засухе, погибают от избытка воды. Возможно, Viking просто "утопил" марсианскую флору во время теста, поэтому повторные замеры уже не фиксировали признаков жизни.

Современная теория, изложена в работе ученых и опубликована в Astrobiology Journal, предполагает существование организмов BARSOOM – бактериальных автотрофов, дышащих накопленным на Марсе кислородом.

Интересный факт! Авторы исследования позаимствовали название BARSOOM из научно-фантастического романа Эдгара Райса Берроуза "Принцесса Марса" (A Princess of Mars). В книге "Барсум" – это собственное название планеты Марс, которую используют ее коренные жители.

Они могут находиться в состоянии спячки и мгновенно активироваться при появлении минимальной влаги и энергии, поглощая углекислый газ для создания органики.

Хотя ученые не утверждают, что это окончательное доказательство, они настаивают на возобновлении дискуссии, поскольку вскоре человечество планирует отправлять на Марс пилотируемые миссии и возвращать образцы почвы на Землю.

Следует заметить, что если бы в 1976 году NASA официально подтвердило наличие жизни на Марсе, космическая программа NASA сегодня могла бы выглядеть иначе и это бы точно повлияло на техеологии, которыми мы пользуемся сегодня. Кто знает, возможно до сих пор человечество уже бы имело стабильное присутствие на Марсе в виде колонии, или регулярных пилотируемых миссий.