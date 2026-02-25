Марсохід Curiosity розгадав таємницю гігантської "павутини" на Марсі

Марсохід NASA Curiosity надав нові дані про незвичайний район на горі Еоліда в кратері Гейл. Те, що з орбіти нагадувало гігантську павутину, виявилося мережею мінеральних гребенів. Ці структури підтверджують, що в минулому на Марсі тривалий час була вода, а рівень підземних вод був значно вищим.

Це доволі важливе відкриття, яке проливає світло на минуле Червоної планети, пояснили в NASA. Воно допомагає краще зрозуміти історію клімату та потенційну придатність Марсу для життя.

Як виникли незвичні візерунки на поверхні Марса?

Curiosity протягом останніх шести місяців вивчає унікальні коміркові утворення під назвою boxwork. На поверхні вони виглядають як низькі гребені висотою від 1 до 2 метрів, між якими розташовані піщані впадини.

Наземне дослідження підтвердило гіпотезу, висунуту ще у 2014 році на основі орбітальних знімків: ці утворення з'явилися завдяки циркуляції води. У минулому крізь тріщини в корінних породах просочувалися ґрунтові води, залишаючи поклади мінералів, переважно глини та карбонатів.

Ці речовини цементували ділянки навколо розломів, перетворюючи їх на міцні гребені. Згодом менш стійкі зони вимивалися вітром, утворюючи западини, а центральні тріщини залишилися видимими як темні лінії з найвищою концентрацією мінералів.

Детальна панорама, створена у вересні 2025 року, дозволила розгледіти нодули – мінеральні грудочки, що утворюються при висиханні підземних вод. Цікаво, що вони з’являються не там, де очікували вчені, і це поки що загадка.



Нодули – грудочки на гребенях / Фото NASA

Рентгенівський аналіз показав чіткий поділ: у гребенях переважають глини, а у впадинах – карбонати.



Гігантську"павутину" на Марсі дослідив ровер Curiosity / Фото NASA

Марсохід провів аналіз чотирьох проб ґрунту, зокрема одну з них дослідили на наявність органічних сполук. Один зі зразків досліджували методом "мокрої хімії", який допомагає виявляти органічні молекули.

Чому це важливо і що далі?

Виявлення таких структур високо на горі Еоліда свідчить про те, що рівень ґрунтових вод на планеті колись був значно вищим, ніж вважалося раніше. Це означає, що вологі періоди могли тривати довше, забезпечуючи умови для потенційного існування мікробного життя протягом тривалого часу.

Curiosity фактично підтвердив наявність центральних тріщин, через які колись просочувалася вода.

У березні Curiosity залишить регіон boxwork. Далі команда продовжить дослідження сульфатного шару на горі Шарп – області, що сформувалася під час висихання давніх водойм.