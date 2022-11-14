Акции Tesla могут стоить больше, чем Apple и Saudi Aramco вместе: что прогнозируют эксперты

Илон Маск заявляет, что Tesla в конечном итоге может стоить 4,4 триллиона долларов. Такую смелую оценку Маск сделал во время телефонного звонка с инвесторами. Гендиректор компании заявил, что впервые видит способ, как Tesla может быть оценена выше, чем Apple и Saudi Aramco вместе взятые.

Компания Tesla (TSLA 2,75%) сейчас оценивается в 690 миллиардов долларов, что делает ее шестой по величине публичной компанией в мире. Однако генеральный директор Илон Маск считает, что компания может стоить 4,5 триллиона долларов, а аналитики по Уолл-стрит настроены еще более оптимистично.

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Tesla действительно может столько стоить

Компания по управлению активами Ark Invest опубликовала модель оценки в начале этого года, в которой рассматриваются три возможных сценария. Самый оптимистичный из трех (то есть "бычий" сценарий) оценивает Tesla в 6,7 триллиона долларов до 2026 года. Аналогично, аналитик New Street Research Пьер Феррагу заявил, что Tesla может стоить 10 триллионов долларов к 2030 году, но только если компания достигнет своей производственной цели в 20 миллионов автомобилей в год.

Эти "бычьи" прогнозы предполагают значительный потенциал роста для акционеров Tesla. Но "медведи", несомненно, будут утверждать, что акции уже переоценены, поскольку Tesla сейчас стоит больше, чем следующие восемь автопроизводителей вместе взятые.

Самое сильное конкурентное преимущество Tesla

Несмотря на отсутствие оценок поставок, в третьем квартале Tesla продемонстрировала еще один раунд хороших финансовых результатов. Выручка выросла на 56% до 21,5 миллиарда долларов, а свободный денежный поток (FCF) взлетел на 148% до рекордных 3,3 миллиарда. Но наиболее увлекательной новостью стало то, что компания снова продемонстрировала лучшую в отрасли операционную маржу – на этот раз она выросла до 17,2%, что подтверждает прогноз генерального директора Илона Маска о том что эффективность производства будет ее сильнейшим конкурентным преимуществом.

Автопроизводитель нового пошиба

Секрет Tesla о том что она переосмыслила стандартный подход автопроизводителей. В дополнение к популяризации электромобилей компания обошла дилерские центры, чтобы реализовывать стратегию прямых продаж потребителям, и отказалась от традиционной рекламы в пользу освещения в СМИ и маркетинга "из уст в уста". Эти риски окупились. Tesla создала премиальный имидж бренда, вдохновляющего потребительский спрос, и она добилась этого успеха, устранив затраты, которые традиционные автопроизводители воспринимают как должное.

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Инновационность в производстве батарей

Вместе с тем Tesla также предложила технологические инновации. Например, когда несколько лет назад компания представила аккумуляторную батарею 2170, Илон Маск заявил, что она самая дешевая и имеет самую высокую плотность энергии в мире. Cairn Energy Research Advisors подтвердили это, отметив, что Tesla платит меньше киловатт-часа за аккумуляторные батареи, чем любой другой автопроизводитель. Это особенно примечательно, поскольку аккумуляторные батареи являются самой дорогой частью электромобиля, что означает, что Tesla имеет значительное преимущество в расходе. Кроме того, компания сейчас масштабирует производство аккумуляторных батарей нового поколения 4680, что обещает дальнейшее снижение затрат.

Новый подход в производстве

Кроме того, Tesla производит передний и задний кузов Model Y из одного куска металла на своих новых гигафабриках в Германии и Техасе. Эта технология литья из одного куска приводит к уменьшению количества сварных швов до 1600 на один автомобиль, что означает экономию затрат в виде меньшего времени, затраченного на сварку, и меньшее количество сварочных роботов на заводе.

Почему инвесторы сомневаются

У инвесторов много причин для волнения. Первый Tesla Semi будет доставлен позже в этом году, а Cybertruck поступит в производство в следующем году, что означает, что компания расширяется на новые автомобильные вертикали. Кроме того, во время последнего телефонного звонка Маск повторил предварительные рекомендации по росту поставок на 50% ежегодно в долгосрочной перспективе. Целью компании является производство 20 миллионов автомобилей в год до 2030 года, что потребует около десятка гигафабрик.

Grand View Research утверждает, что глобальные продажи электромобилей составят 1,2 триллиона долларов к 2027 году. Это означает, что Tesla еще вдали от своих потенциальных рыночных возможностей.

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Полный автопилот может все изменить

Руководство ожидает, что технология полного автономного вождения (FSD) станет самым большим источником доходности для Tesla. Этот переход будет проходить в два этапа.

Во-первых , в этом квартале Tesla запустит бета-версию своего программного обеспечения FSD в Северной Америке; Европа и другие части мира последуют за ней, ожидая одобрения регулирующих органов. Конечно, спрос на программное обеспечение FSD, вероятно, вырастет, когда продукт выйдет из бета-версии (т.е. когда он предложит настоящую автономность), но компания все равно должна увидеть рост доходов от подписки на программное обеспечение в ближайшей перспективе.

, в этом квартале Tesla запустит бета-версию своего программного обеспечения FSD в Северной Америке; Европа и другие части мира последуют за ней, ожидая одобрения регулирующих органов. Конечно, спрос на программное обеспечение FSD, вероятно, вырастет, когда продукт выйдет из бета-версии (т.е. когда он предложит настоящую автономность), но компания все равно должна увидеть рост доходов от подписки на программное обеспечение в ближайшей перспективе. Во-вторых, Tesla планирует запустить автономную службу вызова автомобилей в определенный момент в будущем. Руководство не назвало конкретной даты, но компания возлагает надежды на роботакси, которое планирует запустить в производство в 2024 году. С этой целью Tesla может являться одновременно автопроизводителем, поставщиком программного обеспечения и поставщиком услуг.

Такая эволюция может изменить правила игры с финансовой точки зрения. По оценкам аналитиков UBS Group, к 2030 году рынок роботакси может превысить 2 триллиона долларов в год, а Ark Invest утверждает, что к 2030 году автономные платформы вызова автомобилей могут приносить 2 триллиона долларов ежегодной прибыли.

Кроме того, финансовый директор Tesla Зак Киркхорн говорит, что с точки зрения программного обеспечения существует "достаточно большой потенциал для роста прибыли". Это означает, что FSD представляет собой не только огромный адресный рынок, но и возможность Tesla стать более прибыльной в будущем.

Еще и слишком, у Tesla есть все шансы стать лидером на рынке автономных транспортных средств. Имея парк из 3 миллионов автомобилей с автопилотом, Tesla собрала больше данных об автономном вождении, чем любой другой автопроизводитель, а данные являются краеугольным камнем искусственного интеллекта.

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Стоит ли покупать акции Tesla

Акции Tesla торгуются с 71-кратным превышением прибыли и 10,6-кратным превышением продаж. Высокая оценка Tesla, вероятно, сделает акции компании волатильными в ближайшие месяцы, но это не обязательно означает, что Tesla переоценена. Только время покажет.

Если Tesla достигнет своих долгосрочных производственных целей и наберет обороты благодаря программному обеспечению и услугам FSD, компания может стоить намного больше через десять лет – возможно даже 10 триллионов долларов. Поэтому акции Tesla могут стать очень хорошей инвестицией в далекое будущее, существенно увеличив ваш личный пенсионный фонд.