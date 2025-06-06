Илон Маск угрожает снять с эксплуатации корабли Dragon из-за конфликта с Трампом

Между Илоном Маском и Дональдом Трампом разгорелся публичный конфликт, который может иметь серьезные последствия для космической отрасли США. После завершения срока "специального государственного служащего", Маск раскритиковал новый законопроект, что привело к конфликту, в результате чего Маск пригрозил вывести Dragon из эксплуатации.

Перед этой угрозой Трамп написал, что Маск "уже надоел", и добавил, что рассматривает возможность отмены государственных контрактов с компаниями Маска, информирует 24 Канал.

Смотрите также Австралийский космический дебют сорвал попугай



Заявления Трампа / Скриншот 24 Канала

В ответ на эту угрозу Маск заявил в X, что SpaceX "немедленно начнет снятие с эксплуатации кораблей Dragon", которые сейчас являются единственным американским средством доставки астронавтов на орбиту.

Почему Crew Dragon так важны для NASA

Корабли Crew Dragon и Cargo Dragon используются NASA для транспортировки экипажей и грузов на Международную космическую станцию, и их снятие с эксплуатации может фактически остановить американские пилотируемые миссии. Альтернатива в виде Starliner от Boeing до сих пор не сертифицирована для регулярных полетов и имеет за собой шлейф технических проблем.

Под угрозой оказались и будущие миссии: сейчас один Dragon уже пристыкован к МКС в рамках миссии Crew-10, а старт миссии Crew-11 запланирован не раньше июля, но теперь может быть отложен.

Непонятно, как отказ от Dragon скажется на частных полетах, в частности запланированной миссии компании Axiom Space, которая должна стартовать в ближайшие дни на новом корабле Dragon.

Ситуация также ставит под сомнение реализацию будущих этапов программы Artemis – Маскова ракета Starship должна доставить астронавтов на Луну в рамках миссии Artemis 3 в 2027 году. Но потеря контрактов на фоне сокращения бюджета NASA может разрушить амбиции США по возвращению на Луну.

Этот конфликт также коснулся Джареда Айзекмана – основателя Polaris Program и участника частных миссий с SpaceX, который недавно потерял поддержку Белого дома. Трамп отозвал кандидатуру Айземана на пост главы NASA.

В NASA на заявление Маска ответили сдержанно, сообщает Space.com: "Агентство продолжит реализовывать видение Президента по космосу и работать с нашими промышленными партнерами, чтобы обеспечить достижение целей", – заявила пресс-секретарь NASA Бетани Стивенс.